日外交藍皮書升級中方威脅描述 華斥抹黑

藍皮書指出，中國軍事擴張與頻繁的海洋活動，造成「包括日本在內的區域與國際社會在安全保障上的『強烈關切事項』」，中央社形容有關措辭比去年版本的「區域、國際社會『共通的擔憂』」更為強烈。今年的藍皮書首次提到中國海警船在釣魚島（日稱尖閣諸島）周邊的活動是「違反國際法」，對中國允許動武的海警法有「深刻的疑慮」。

藍皮書延續去年立場，認為台灣是「重要伙伴與朋友」，在新冠疫情肆虐下，重申支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA），但藍皮書未提及被寫入日美聯合聲明的「台灣海峽和平穩定之重要」一詞，共同社認為此舉或是顧及中方的抗議。

汪文斌指摘藍皮書惡意攻擊和抹黑中國，日方在香港和新疆問題上干涉中國內政，中國已提出嚴正交涉，「當前中日關係面臨嚴峻考驗，我們敦促日方糾正錯誤做法，真正把構築穩定對華關係的表態落到實際行動上」。

（共同社/中央社）