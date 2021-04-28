蘋果推新iOS 追蹤用戶變難 衝擊數碼廣告業 fb牽頭抗議

iPhone及iPad用戶更新系統後，在首次打開應用程式或下載程式時會出現小視窗，詢問是否允許應用程式在其他公司的應用程式和網站上追蹤其活動。蘋果會預留小量空間供應用程式說服用戶，但調查顯示多達八成用戶會拒絕許可。在系統更新前，用戶要自行更改私隱設定，才可拒絕讓應用程式追蹤。蘋果原計劃去年9月推出這項功能，但最終延至今年，讓開發商有時間應對。

個人化廣告受阻 免費Apps收入勢減

應用程式目前可收集用戶資料，並與數據中介人等第三方分享，包括定位、其他使用的應用程式、登錄應用程式的時間、加密版本的電郵地址、電話號碼及每部裝置獨有的IDFA等。用戶在使用不同應用程式時，都會留下數據痕迹，包括IDFA的副本等，數碼廣告業可藉此分析用戶行為，向他們投放針對性廣告。

若用戶拒絕讓應用程式追蹤，應用程式將被禁止存取其IDFA。用戶仍會接收相同數量的廣告，但不會再個人化。當廣告與用戶的關聯性下降，應用程式可向廣告客戶收取的費用減少，勢打擊大量依賴廣告收入的免費應用程式。有業界聲音質疑，許多免費應用程式或因此要改為收費，蘋果就可從中抽佣。蘋果向來以私隱作為iPhone賣點，主要透過出售設備和在應用程式內購買（in-app purchases）賺錢，較少依賴廣告。

數碼廣告業每年價值逾3500億美元（約2.73萬億港元），如fb透過分析用戶和向他們投放個人化廣告，建立每年收入800億美元的業務。fb早前在多份報章刊登全版廣告，斥蘋果損害依賴廣告招攬生意的小企業，又指控蘋果濫用市場主導地位，令競爭對手幾乎無法使用同樣數據。

蘋果首席私隱工程師諾伊恩施萬德辯稱，數年前蘋果在瀏覽器Safari引入「智能追蹤防護」技術，有聲音憂慮會損害廣告商收入，但廣告收入事實上有增長，相信措施最終有利各方。

《華爾街》：蘋果新政策或助自家廣告服務

但《華爾街日報》昨日引述廣告業高層消息報道，如果廣告商付費採用蘋果的廣告空間（ad space）來針對iPhone用戶投放廣告，將可獲得比通過第三方平台投放廣告得到更多廣告表現數據。報道引述業界分析指，這差別或為蘋果目前細小卻在增長的廣告業務帶來競爭優勢。蘋果發言人否認指控，強調其廣告產品只能針對大批用戶，運作方式並不相同。

（綜合報道）