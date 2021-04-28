世衛專家：印度曾染疫者較報告多30倍

斯瓦米納坦指出，印度的病毒檢測能力雖然已大幅提升至每天近200萬次，但可能仍有不足，因全國平均呈陽性比率約為15%，德里等城市更高達30%或以上，相信要等待一段時間才知道真正感染數字。她又相信當地死亡率可能被低估，又提到有建基於抗體測量的研究顯示，印度曾感染新冠病毒的實際人數「至少較已報告的高出20至30倍」。

印度昨日新增323,144宗個案，連破5日全球最高紀錄後稍為回落，但當地專家警告，數字回落主因只是檢測量下降。國防參謀長周一指，軍隊會從儲備中騰出氧氣供應，退役醫療軍官亦會到醫院支援。

氧氣機短缺 國際援助料過萬部

世衛發言人昨日表示，正向印度提供重要設備，包括4000部氧氣機，又指實際只有不到15%的患者需住院，需要氧氣的人更少，但目前印度許多人因缺乏資訊等原因湧到醫院，加劇物資短缺，建議社區層面的中心為患者進行篩查和分流。

中國駐斯里蘭卡大使館表示，中方援助的800部製氧機周一從香港運抵德里，一周內會再有1萬部送抵。包括100部呼吸機和95部製氧機的英方援助供應昨日運抵印度。

（CNN/路透社/中央社）

（抗疫新階段）