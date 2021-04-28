防疫政策惹反彈 加州州長罷免達投票門檻

根據加州法律，聯署人數必須佔上屆州長選舉投票總數的最少12%才達罷免投票門檻，迄今有160萬個有效簽名，較所需多逾10萬個。投票時，選民須回答兩個問題：一是現任州長紐森（Gavin Newsom）應否下台，二是他們想由誰取代紐森。

罷免紐森的行動始於去年2月，由反對紐森自由主義政治理念的「加州愛國者聯盟」發起。紐森的抗疫政策惹來民眾不滿，包括當加州感染率開始下跌時，商店東主不滿紐森仍實施限制措施；到去年11月，紐森被發現在餐廳與其政治顧問吃飯慶祝生日，亦惹來批評，因他一直呼籲民眾盡量留家防疫。其後民眾對政府的疫苗接種計劃、學校關閉等政策亦感到失望。

這是2003年以來加州第二次舉行州長罷免投票，當年選民投票踢走時任民主黨籍州長戴維斯（Gray Davis），並選出共和黨籍的荷李活男星阿諾舒華辛力加繼任。不過法新社指出，紐森不太可能會遭罷免，因為過去20年加州都傾向支持民主黨人。

（路透社/BBC）