美人口普查數據調整議席分配 分析：民主黨眾院控制權現暗湧

5「藍州」各失1席 4「紅州」共增5席

因受新冠病毒疫情影響，這次2010至2020年期人口普查推遲了數個月才公布數據。根據美國憲法，眾議院的435個議席以及總統大選的選舉人票是按全美50個州的人口分配，每州至少有1席。在10年一次的大型人口普查後，美國將進行選區重劃，不但調整選區邊界，亦會調整眾院議席和選舉人票分佈。今次眾院議席分配變化首先被公布，而最終的選區重劃結果則預計會在9月底公布。

這次議席調整的最大贏家是得州，因人口大幅增加，得州將新增兩個眾院議席至38席。其餘新增1席的有科羅拉多、佛羅里達、蒙大拿、北卡州和俄勒岡。加州、伊利諾伊、密歇根、紐約、賓夕法尼亞、俄亥俄和西弗吉尼亞則各失1席，其中前5者被視為由民主黨主導的州份。上述變化延續了美國西部和南部人口增長得較快速的趨勢，自1940年以來，美國西部和南部已增加了84席。這次人口普查顯示，南部和西部人口過去10年分別增加10.2%和9.2%。

明年中期選舉生效 民主黨暫以6席佔優

這次人口變化或影響未來10年的政治版圖。目前民主黨在眾院坐擁優勢的州份，即加州、紐約和伊利諾伊，以及拜登在去年大選贏得的密歇根和賓夕法尼亞都少了1席。相比之下，共和黨的票倉得州多了兩席，且在前總統特朗普影響下優勢擴大的佛羅里達也添1席。這次調整最先會在明年中期選舉生效，未計出缺的5席，民主黨目前僅以6席優勢得到眾院控制權，令人關注新議席分配會否令民主黨失落眾院控制權。

（綜合報道）