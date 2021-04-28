英媒：約翰遜言「寧見屍山不要封城」 惹怒新冠遺屬 否認報道斥「完全垃圾」

《每日郵報》周一引述消息人士指，去年10月約翰遜同意於11月實施第二度封城後，曾在一場內閣會議說：「不要再有該死的封城，讓千計屍體堆起來好了！」BBC和ITV亦引述消息，證實《每日郵報》報道屬實，指約翰遜去年10月曾發表有關言論。

不過根據ITV報道，消息人士稱，「讓屍體堆積」這番言論是在約翰遜與大臣們召開會議後，從唐寧街辦公室傳出來的，而非在會議期間發表。一名知情人士亦向《衛報》證實這個說法，指約翰遜的辦公室外有少數人也聽到有關言論，知情人士稱，他們理解約翰遜發表這些言論是出於失望。由於疫情反彈，英國於今年1月同意實施第三度封城。

出言疑因經濟考慮 疫下英失2.7萬億

約翰遜抗拒封城或與經濟考慮有關。英國智庫經濟和商業研究中心（CEBR）上月報告指，自去年3月首次封城以來，英國經濟受到嚴重打擊，全國經濟損失達2510億鎊（約2.71萬億港元），較貧困的地區經濟損失最大。

約翰遜周一稱自己沒說過這番話，形容報道「完全垃圾」。防相華禮仕同日指傳聞並不真確，又指約翰遜的精力集中在應對疫情上。內閣辦公室部長高文浩亦為約翰遜辯護，稱自己當時有參與會議，但沒聽到約翰遜出此言論。

官員紛護航 在野工黨要求道歉

不過，有新冠死者遺屬對傳言感到憤怒。新冠死者家屬代表組織COVID-19 Bereaved Families For Justice批評，約翰遜的「無情言論將對我們成千上萬的人造成難以形容的傷害」，又指他們過去曾7次提出要求見面，但約翰遜一再拒絕。在野工黨黨魁施紀賢對報道感震驚，要求約翰遜致歉。蘇格蘭民族黨表示，若有關言論屬實，約翰遜就應該辭職。

恐危及保守黨下月地方選情

英國保守黨近期捲入連串醜聞，先有前首相卡梅倫被指曾游說現任官員救助現已倒閉的金融公司Greensill Capital；約翰遜又被前高級顧問甘明斯指曾企圖利用政黨捐款翻新首相官邸，有違法之嫌。英國下月6日舉行地方選舉，外界憂慮連串醜聞或對保守黨帶來負面影響。民調機構Ipsos MORI最新民調顯示，保守黨支持率為40%，較3月下跌5個百分點，工黨支持率則減少了1個百分點至37%。該機構的政治研究主管斯金納（Gideon Skinner）表示， 保守黨支持者的熱情在本月稍微減少，但沒有迹象顯示保守黨的票源會流向工黨。

（衛報/BBC/每日郵報/獨立報）