印度確診紀錄5連破 多國伸援手

13億人口的印度至今有1,731萬人確診，連同昨日公布的2,812人，共有195,123人死亡。首都德里進入第二周封鎖，但莫迪政府未計劃全國封城，西孟加拉邦、人口最多的北方邦等地昨如期舉行地方選舉。印度新一波疫情導致醫療體系崩潰，部分民眾眼見許多患者求醫無門又缺乏氧氣，恐慌囤備氧氣和藥物自用，促使衛生部周日晚發表全印度醫學科學研究所主任古勒里亞（Randeep Guleria）的聲明勸阻，直指那將令醫療可用資源更見匱乏，更不利重症患者。醫院也陸續傳出有人偷取治療新冠肺炎的抗病毒藥物瑞德西韋變賣自肥個案。

美擬供牛津疫苗原材料呼吸機

美國總統拜登周日宣布，將向印度提供牛津-阿斯利康疫苗（下稱牛津疫苗）生產原材料、快速檢測設備、呼吸機、供前線人員使用的個人防護裝備和治療用品。拜登的首席醫療顧問福奇較早時說，可以考慮把國內用不上的數以百萬計牛津疫苗送到印度，但白宮聲明並未提到美國會否這樣做。英國、法國、德國、加拿大、沙特阿拉伯將運送呼吸機和氧氣往印度，阿聯酋一批呼吸機已赴運。連印度宿敵巴基斯坦也願意提供醫療儀器和補給物資，總理伊姆蘭汗（Imran Khan）更祝願印度「迅速康復」。

（衛報/印度時報/路透社）

（抗疫新階段）