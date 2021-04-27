歐委會主席談恢復旅遊 已接種美旅客今夏可入境

美國和歐盟目前批准BioNTech-輝瑞（下稱BioNTech疫苗）、莫德納和強生3種新冠疫苗作緊急使用。馮德萊恩在訪問中表示，美國民眾都在使用歐洲藥品管理局（EMA）批准的疫苗，這將讓人們可自由流動和前往歐盟，「因為明確的是，全部27個成員國會無條件接受已接種EMA所批准的新冠疫苗的人」。她又指出，恢復旅遊要視乎疫情，而美國疫情正在改善，歐洲亦正同樣好轉中，美國更正在邁向群體免疫。

研出示所屬國證書 等同獲歐盟認證

報道指出，美國和歐盟官員已就如何令疫苗證書容易讀取、讓民眾不受限制地旅遊而討論了數星期。有歐盟官員稱討論仍然繼續，不久將來或採用低技術方式執行，即旅客抵達歐洲後出示所屬國家的疫苗證書，就可獲得相當於歐盟疫苗證書的文件。官員又稱希望這措施往後不需要再用，因屆時外國政府和歐盟發出的證書能夠互相認可。

各成員國可自行決定是否繼續現時的限制措施，但預計希臘、西班牙、葡萄牙和意大利將會歡迎有關決定，旅遊業佔這些國家經濟重要位置，一直要求放寬旅遊限制。

美8%民眾沒打第二劑疫苗

另外，全球疫情影響民眾消費，人們的儲蓄相對有所增加。穆迪分析（Moody's Analytics）指出，截至今年3月底全球民眾的額外「疫情儲蓄」達到約5.4萬億美元（約42萬億港元），相當於全球國內生產總值（GDP）的6%。外界都期待疫後這筆金額所帶來的經濟復蘇潛力，然而歐盟成員國目前僅21%人口接種最少一劑新冠疫苗，比例不算高。歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）上周表示，變種病毒株擴散是對歐元區預計的經濟復蘇的重大威脅。至於美國有逾500萬人、相當於近8%接種了首劑BioNTech或莫德納疫苗的民眾，未有接種第二劑疫苗。《紐約時報》指出，部分人憂慮疫苗副作用，亦有人認為一劑疫苗已有足夠保護力。

（紐約時報/華爾街日報/CNN）

（抗疫新階段）