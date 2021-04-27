執政黨國會補選三連敗 菅義偉領軍大選添隱憂

3個議席出缺各不相同，廣島選區參議員河井案里是因買票違反《公職選舉法》，被裁定當選無效；前國土交通大臣羽田雄一郎因感染新型冠狀病毒去世，其參院長野選區須補選；前農林水產相吉川貴盛涉收賄遭起訴，故辭去北海道第2選區的眾議員職位。參院兩場補選皆由在野黨聯合提名者當選，自民黨本身未有提名人選角逐眾議員補選。

自民黨認醜聞致敗選

自民黨選舉對策委員長山口泰明承認，政治和財金醜聞是該黨敗選原因。立憲民主黨黨魁枝野幸男說：「這反映了選民希望不符時代的金權政治適可而止。」日本早稻田大學政治學教授日野愛郎認為，除了賄選醜聞令民眾不滿，政府抗疫不力及疫苗接種緩慢，也燃起選民怒火。日本政府迄今只批准使用一款新冠疫苗，接種比例佔全國人口僅約1%。由於疫情近期惡化，部分地區上周五進入第三次緊急狀態。

菅義偉昨就選舉結果表示，會謙虛接受國民審判，在進一步分析後會在需要改善之處好好改善。被問及補選大敗後會否提前大選，菅義偉堅稱優先應對疫情的想法迄今未變。路透社指出，目前自民黨欠缺更好人選取代菅義偉，加上疫情期間難以舉行選舉活動，意味不太可能提早大選，直至9月菅義偉的自民黨總裁任期屆滿，另外眾議院本屆任期最遲在10月結束。菅義偉去年9月上台時，支持率高達約70%，但今年初已跌至約30%，之後稍為回升。有學者指出，自民黨內質疑是否應由菅義偉領導出戰大選的聲音勢必愈來愈大。

（路透社/共同社/中央社）