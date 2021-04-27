伊朗外長錄音曝光 轟革命衛隊破壞外交努力

《金融時報》報道，扎里夫今年2月24日接受秘密錄音訪問，作為「口述歷史」研究計劃的一部分，但內容周日被總部位於英國倫敦、被指由沙特阿拉伯資助的波斯語電視頻道「Iran International」曝光。

扎里夫形容自己對外交政策影響力是「零」：「我從來都不能指示一名軍隊指揮官去做些什麼來支援外交。」他又提及去年1月被美軍空襲殺死的蘇萊曼尼，對於伊朗外交政策影響程度：「幾乎每次我要出席會談，蘇萊曼尼都會說『我要你取得這好處、這一點』……當你和（俄羅斯外長）拉夫羅夫談判，要得到一、二、三、四。」

外交部稱內容被斷章取義

扎里夫又形容伊朗國內有勢力尋求阻止2015年伊朗核協議達成，包括事前襲擊沙特阿拉伯大使館，以及事後不久蘇萊曼尼飛往莫斯科游說俄羅斯合謀破壞協議，扎里夫明言俄方也有這打算。

伊朗6月18日舉行總統選舉，改革派視扎里夫為最佳人選，今次發表反革命衛隊意見的錄音曝光，勢影響其出選機會。《金融時報》引述伊朗接近強硬派的消息人士指，外泄錄音暫時不會用於逼走扎里夫。扎里夫在訪問中則表示，無意參選總統，稱現時仍聚焦於外交。伊朗外交部回應稱這段有爭議的內容遭斷章取義，且僅是全長7小時訪問的一部分，若當局允許的話將可完整公開。

（綜合報道）