專家：多元難敵票房考慮 電影商選角仍叫座力先行

自從「奧斯卡太白」（#OscarsSoWhite）運動後，具評選奧斯卡資格的6000名美國電影藝術與科學學院成員比例已起變化，由當年白人佔93%及男性佔76%，變為女性佔45%、少數族裔佔36%。

加州大學洛杉磯分校社會科學院上周四（22日）發表《2021年荷李活多元化報告》，亦指出2020年度荷李活最叫座的185齣電影，幕前幕後的有色人種和女性比例，包括主角、總角色人數、編劇和導演等，均顯著增加。

報告發現，有色人種佔該批電影的39.7%主要角色，遠高於2014年的10.5%；女性佔47.8%，也多於2011年的25.6%，同時少數族裔佔角色人物41%至50%電影所收票房最佳，反之少數族裔少於11%的電影成績最差，似反映觀眾更接受角色多元電影。

但報告承認上述結論跟很多大片因疫情押後檔期有關。荷李活去年全年只推出了338齣電影，只有前一年987齣的約三分之一。

此外，起用女性和非白人演員、導演和編劇，電影所需預算均少於起用男性和白人。

「奧斯卡淪如麥當勞賣沙律」

專門分析電影獎項多年的網站Awards Daily創辦人斯通（Sasha Stone）認為，奧斯卡與電影業其實已愈走愈遠，電影公司不會為了得獎而改變方向，要是男性和白人的導演或演員較具叫座力，電影商還是會繼續起用。她說，奧斯卡提名或助電影賺錢，提升電影公司形象，但最終「儼如麥當勞賣沙律，它在全世界賣巨無霸，但他們又賣沙律，令他們看起來關注健康，奧斯卡就是電影業的沙律」。

（法新社/NPR）

（第93屆奧斯卡頒獎禮）