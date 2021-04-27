史上最多元奧斯卡 擺脫「太白」爭議 美社會反亞裔升溫 學者：趙婷奪獎意義大

學者稱助亞裔添業界影響力

自新冠疫情以來，亞裔美國人受種族歧視的情况大幅增加，上月中旬的喬治亞州槍擊案，更令長期受主流輿論忽視亞裔、尤其是亞裔女性的處境問題終受重視。去屆奧斯卡有韓國導演奉俊昊及其《上流寄生族》為亞裔電影人爭光，但有別於在外早有名聲的奉俊昊，《浪跡天地》的趙婷以亞裔女性美國電影圈中人身分受認可，適逢亞裔美國人所受種族歧視成為近期焦點，更顯現實意義。《星空奇遇記》日裔男星武井喬治便在Twitter稱，在美國社會仇視亞裔情緒高漲下，趙婷獲獎尤其重要。

美籍亞裔社會學家王嵐芝在有線新聞網絡（CNN）撰文，形容趙婷得獎令傳統上備受「物化」的亞裔女性展示出在美國娛樂圈可施加的影響力。亞裔女性在荷李活電影常被定形，像台裔女星Camille Chen在2017年《衛報》訪問表示，她在美國發展初期，只能當按摩師或妓女角色，但亞裔女性近年地位提升。2018年上映的全亞裔主演電影《我的超豪男友》便是一例，英國廣播公司（BBC）分析指，女編劇在電影角色塑造上，打破以往荷李活電影亞裔角色的刻板印象。

王嵐芝認為，趙婷奪獎不能完全消除亞裔被歧視問題，但她將令長期被美國電影業邊緣化的亞裔社群，得到更大的影響力和知名度。她奪獎同時鞏固其在導演界的地位，亦提醒荷李活，白人男性不是唯一說故事的人。

美籍韓裔導演鄭一朔作品《農情家園》同樣體現亞裔電影人的成就，入圍獎項包括最佳電影、最佳導演（鄭一朔）和最佳男主角（史蒂文元）等，最終由尹汝貞當選最佳女配角。

20演員獎入圍者 有色人種佔9名

回想2015和2016年奧斯卡頒獎禮，20個演員獎項入圍者都是白人，引發「奧斯卡太白」（#OscarsSoWhite）爭議。主辦方美國影藝學院其後承諾加強學院會員多元化（見另文），結果今屆入圍名單20個演員獎項提名，有色人種演員佔9個，以所有獎項計則共有70名女性入圍，是種族和性別最多元化的一次。儘管去年病逝的黑人男星《藍調天后》卓威博士文在最佳男主角大熱倒灶，仍有尹汝貞和黑人男星丹尼爾卡魯亞分別於最佳配角得獎。

值得一提的是，這屆的多元性還體現於幕後工作人員獎項。女性電影人米亞尼爾和雅米卡威爾遜憑《藍調天后》奪最佳化妝及髮型獎，是該獎項歷來首次由黑人得獎。米亞尼爾在得獎感言稱：「我可以想像站在這裏的跨性別黑人女性，亞裔、拉丁裔和原住民婦女，我知道有朝一天（少數族群奪獎）不再被視為罕見或突破性，這只是平常的事。」

（綜合報道）

（第93屆奧斯卡頒獎禮）