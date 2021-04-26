埃塞內戰性暴力成武器 婦女慘遭「子宮烙刑」

遭輪姦後下體塞燒熱鐵棒

3月8日，4名來自阿姆哈拉州（Amhara）、支持中央政府的民兵輪姦一名34歲提格利尼亞族女子後，再持灼熱鐵棒插進她的生殖器，燒傷子宮使其不育。女事主如今仍不能走路，雙腿要保持張開，夜晚難眠。受害者憶述曾哭問對方為何這樣，對方答稱無關私人恩怨：「問題在於你的子宮……會生下Woyane（提格利尼亞民兵成員後代的貶稱）。提格利尼亞人的子宮永不應該生育。」

上述事例並非孤例，去年12月提格雷西部已有最少3宗同類個案，到今年2月再有21歲女子先被輪姦再被烙傷生殖器，後來失蹤，料已死亡。另有一名27歲女子被23名士兵劫走輪姦10天造成大量出血，被以長釘、棉花、膠袋以至石頭塞入下體，即使她後來接受手術，但其生殖器穿孔導致不斷流血。

埃塞俄比亞是多民族國家，總理阿比所屬的奧羅莫族為第一大族，佔全國總人口近三分之一；阿姆哈拉族居次，比例約三成；世衛總幹事譚德塞所屬的提格利尼亞族只佔不到7%排第三，但在阿比上台前把持埃塞軍政主導權多年。

小至8歲女童受害 聯國關注

去年內戰肇因是提格利尼亞族為主的提格雷州拒絕中央政府要求，未以新冠疫情為由推遲議會選舉。戰爭迄今尚在延續，奧羅莫族和阿姆哈拉族在北部也爆發戰鬥，淨計本月估計約200人死亡。但人道狀况最惡劣的仍是提格雷州，聯合國高官本月中旬在安理會匯報指，當地穿軍服男人用性暴力作為「戰爭武器」，殘害小至8歲的女童。安理會上周四（22日）一致通過聲明，對提格雷地區普遍存在侵犯人權事故「深切關注」。

（法新社/半島電視台/天空電視台）