不滿拜登定調種族滅絕 土耳其傳召美大使抗議

指拜登受壓於激進亞美尼亞裔圈子

拜登前日發聲明，以「種族滅絕」一詞描述1915至1917年間奧斯曼帝國造成約150萬名亞美尼亞人被殺的慘案，是歷來首名作此定調的美國總統。土耳其外長恰武什奧盧迅速在Twitter回應，稱「不會接受任何人對我們的歷史作出教訓」，隨後再發聲明強調「以最強措辭拒絕和譴責」拜登聲明，斥其受壓於「激進亞美尼亞裔圈子和反土耳其組織」。

美國駐土使領館休兩天避示威

外交部隨即傳召美國駐土大使薩特菲爾德表達不滿，其聲明指副外長厄納爾向美方形容拜登聲明「為（兩國）關係帶來難以修補的傷口」。有華府高官則向傳媒淡化事件對美土關係的傷害，指美國鼓勵亞美尼亞和土耳其尋求和解，也繼續視安卡拉為關鍵北約盟友。美國駐土耳其使領館今明兩天將全部暫停領事服務以避示威。

亞美尼亞總理帕什尼揚同日致函拜登，在其網站公布信件內容，形容全球亞美尼亞族群都會熱切歡迎華府定調做法，又指美方此舉攸關亞美尼亞的國家安全，尤其是經歷過去年底的納戈爾諾-卡拉巴赫地區戰爭。

美學者：迫使土耳其主動維繫與美關係

有美國智庫學者認為，拜登此舉形同扭轉歐美國傳統對土政策思維，即以持續接觸和密切軍事關係令安卡拉跟其保持緊密關係。他表示，如今拜登政府認定土耳其退出北約不符其利益，安卡拉不可以為跟華府緊密合作是理所當然，埃爾多安需要自己「掙回來」。

亞美尼亞指控當年奧斯曼帝國發動種族滅絕導致約150萬亞美尼亞人遇害，土耳其承認30萬名亞美尼亞人被殺，但否認故意執行種族滅絕政策。法新社指亞美尼亞說法獲許多歷史學家支持。

埃爾多安前日向伊斯坦布爾的亞美尼亞教會牧首區發出信息，指控「第三方」試圖將相關爭拗政治化，成為干預土國的工具。他強調土耳其「準備好基於睦鄰和相互尊重下跟亞美尼亞發展關係」。亞美尼亞輿論普遍對土方所謂「示好」反感，尤其不滿安卡拉在納戈戰爭軍援阿塞拜疆。帕什尼揚正因亞美尼亞此戰慘敗面對逼宮重壓，他昨日終宣布辭職，提前在6月20日舉行大選，但會再次角逐總理。

（路透社/法新社/華盛頓郵報/Al-Monitor）