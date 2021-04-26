半導體晶片荒蔓延 波及洗衣機多士爐

部分受制裁中國企業囤貨

韓國科技巨擘三星電子的兩家主要零件製造商表示，三星本月起減少部分智能手機元件訂單。三星電子在3月警告，半導體供需嚴重失衡。向三星電子供應智能手機零件的供應商稱，應用程序處理器、顯示驅動器和攝像頭傳感器等全部供應不足，結果本季度三星訂單持續下跌，「目前銷售下跌無可避免，但我們預計情况將從6月起好轉，因為推遲的訂單很可能在下半年更大批量地湧來」。LG電子表示，晶片短缺還沒影響該公司的生產，但承認存在風險，「我們正密切關注形勢發展，若問題持續，沒有一間製造商倖免。」

韓國首爾一間小型電視機製造商表示，除非支付更高價格，否則愈來愈難買到關鍵元件，「我們要提高電視機價格，反映不斷上漲的材料成本」。低利潤處理器的生產亦受到波及，這類處理器可執行簡單任務，包括在洗衣機裏計算衣服重量，或在智能多士爐中烘脆麵包。瑞信（Credit Suisse）亞洲半導體分析師艾布拉姆斯（Randy Abrams）指出，微控制器元件供應緊張，或影響常用的家電產品。

（金融時報）