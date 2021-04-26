伊拉克醫院大火82死 總統：國家機構貪污肇禍

無防火系統 假天花助長火勢

初步調查顯示，肇事伊本哈提卜醫院上周六晚涉嫌因人為疏忽錯誤存放，導致深切治療病房內的氧氣缸（有謂氧氣樽）爆炸而起火，火勢迅速蔓延各樓層。民防服務部表示，該家醫院沒有防火系統，假天花助長火勢，令火舌竄至高度易燃物品。醫院醫生指摘醫院管理不善，經理在放氧氣樽附近走來走去吸煙，上司又表明有儀器壞了也不得報告，以免損害管理層形象。

消息人士說，當時深切治療室有30名新冠重症者，死者包括最少28名要用呼吸機的重症病人。多數死者燒至難以辨認。

衛生範疇僅佔國家預算2% 衛生部長停職

伊拉克的公立醫院被多年衝擊所破壞，衛生範疇卻只佔國家預算2%，缺乏資金修繕保養，病牀、藥物等醫療物資缺乏。不過許多人都把奪命火歸咎於疏忽和貪污，要求檢控涉事高官。

總理卡迪米昨天宣布全國哀悼3天，要求有關部門呈交調查結果，宣布衛生部長、該市東區衛生部負責人停職，解僱醫院總監及安全保養部主管，連同巴格達首長，全受調查。

（路透社/法新社）