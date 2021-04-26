印度疫情被指「報細數」 Twitter認刪批評控疫帖文

有火葬場燒屍至煙囪局部熔化

印度連續4天單日新增確診個案打破世界紀錄，周日（25日）單日新增逾34萬宗新病例，染疫死亡人數亦攀升。這不僅導致醫診機構人力物力緊絀，殮葬殯儀服務亦不勝負擔。首都新德里等重災區的火葬場不斷燒屍，以減輕屍體積壓。

在西部古吉拉特邦的艾哈邁達巴德市（Ahmedabad），其一大型火葬場最近像工廠般全天候燒屍，以應付屍體積壓。這非單一例子，好些地區的火葬場都忙碌作業，甚至實行一次燒幾十具屍體的「集體火化」。BBC早前報道指蘇拉特市（Surat）一火化場因運作時間過長，煙囪局部開始熔化。

平均4分鐘死1人 新德里延封城一周

印度衛生部周日公布數據，全國單日新增逾34.9萬宗新症，累計感染人數逾1696萬，當中有超過260萬人尚未病癒。該國累計病逝者已逾19.2萬人，周日新增死亡病例2767宗。Worldometers數據，印度由上周二（20日）起已連日錄得超過2000的單日新冠死亡人數。重災區新德里，平均每4分鐘死1人，周日宣布新德里封城延長一周。

紐時：墳場處理逾千遺體 官方報告僅41死

不過，從醫院人滿為患，氧氣供應不足，患者及其親屬絕望地輪候就醫，以至各地火葬場煙火不熄，加上各邦以不同方式計算死亡人數，使人懷疑官方報低數據。在博帕爾市（Bhopal），《紐約時報》統計得該市主責新冠遺體的火葬、土葬場在4月中旬13天內處理了逾1000具遺體，但官方同期報告只有41宗死亡個案。古吉拉特邦主要報章Sandesh派記者守着該邦的火葬、墓葬場地點算，每日約610宗，高於當局稱的73至121宗。另有醫院在傳媒報道，才把死亡證死因由「猝死」改為「新冠病毒」。

專家稱印度疫情數目在迅速上升，處於人道災難邊緣。總理莫迪周日呼籲國民打起精神，共抗這場傳染病「風暴」。美國國務卿布林肯表示將協助印度抗疫。

（法新社/紐約時報/BBC）