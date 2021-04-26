印度疫情被指「報細數」 Twitter認刪批評控疫帖文

【明報專訊】印度新一波新冠疫情來勢洶洶，當地官方數據被《紐約時報》與當地傳媒質疑有「報細數」之嫌，部分地區真正死亡人數恐是公布的10倍有多。此外，政府有箝控媒體之嫌，社交媒體Twitter周日承認應印度政府要求，扣起了幾十則關於批評印度當局控制疫情的帖子，包括地區反對派議員指出醫療系統崩潰、病人因缺乏醫療氧氣而死。
有火葬場燒屍至煙囪局部熔化
印度連續4天單日新增確診個案打破世界紀錄，周日（25日）單日新增逾34萬宗新病例，染疫死亡人數亦攀升。這不僅導致醫診機構人力物力緊絀，殮葬殯儀服務亦不勝負擔。首都新德里等重災區的火葬場不斷燒屍，以減輕屍體積壓。
在西部古吉拉特邦的艾哈邁達巴德市（Ahmedabad），其一大型火葬場最近像工廠般全天候燒屍，以應付屍體積壓。這非單一例子，好些地區的火葬場都忙碌作業，甚至實行一次燒幾十具屍體的「集體火化」。BBC早前報道指蘇拉特市（Surat）一火化場因運作時間過長，煙囪局部開始熔化。
平均4分鐘死1人 新德里延封城一周
印度衛生部周日公布數據，全國單日新增逾34.9萬宗新症，累計感染人數逾1696萬，當中有超過260萬人尚未病癒。該國累計病逝者已逾19.2萬人，周日新增死亡病例2767宗。Worldometers數據，印度由上周二（20日）起已連日錄得超過2000的單日新冠死亡人數。重災區新德里，平均每4分鐘死1人，周日宣布新德里封城延長一周。
紐時：墳場處理逾千遺體 官方報告僅41死
不過，從醫院人滿為患，氧氣供應不足，患者及其親屬絕望地輪候就醫，以至各地火葬場煙火不熄，加上各邦以不同方式計算死亡人數，使人懷疑官方報低數據。在博帕爾市（Bhopal），《紐約時報》統計得該市主責新冠遺體的火葬、土葬場在4月中旬13天內處理了逾1000具遺體，但官方同期報告只有41宗死亡個案。古吉拉特邦主要報章Sandesh派記者守着該邦的火葬、墓葬場地點算，每日約610宗，高於當局稱的73至121宗。另有醫院在傳媒報道，才把死亡證死因由「猝死」改為「新冠病毒」。
專家稱印度疫情數目在迅速上升，處於人道災難邊緣。總理莫迪周日呼籲國民打起精神，共抗這場傳染病「風暴」。美國國務卿布林肯表示將協助印度抗疫。