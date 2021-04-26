被捕政客示威者關押「秘密地點」 生死未卜

逾3300人被拘留 2500不知所終

緬甸人權組織「援助政治犯協會」（AAPP）數據顯示，政變至今有超過3300人被扣留，最少2500人未能向家人、律師或人權組織透露身處何地。被捕人士可能被關押在監獄或秘密的軍事拘留中心，律師和親屬無法進入這些地方。

隱瞞被捕者去向 律師逐間拘留所找

《華爾街日報》報道，一名55歲的前政治犯涉指導年輕人參與反政變示威，他目前躲藏了起來，其妻卻被當局扣為人質。消息指該女子被帶到當地警局盤問，翌日已不在該處，警方告訴她的父母，她可能被轉移到附近城鎮一所監獄，當父母趕到那裏，警衛卻稱無法確定她的下落。類似的情况還有很多，當局涉隱瞞被捕人士的去向，律師需親身到各個拘留所，尋找願意透露囚犯名單的警衛，提交信件要求確認被捕者的下落。

昂山素姬代表律師欽貌梳（Khin Maung Zaw）表示，很難找到被軍警從家中帶走的人，因為軍警經常否認拘留了他們，欽貌梳說：「這些突襲行動仍在繼續，幾乎每晚都發生。」軍方未就事件作回應，但軍方之前曾在官媒發聲明稱，關於死亡和逮捕人數報道被誇大。

內部文件：軍方下令「趕盡殺絕」

緬甸傳媒Irrawaddy引述消息報道，緬甸首都內比都的最高軍事指揮部本月曾發布數份內部文件，下令安全部隊對示威者趕盡殺絕，預料當地將可能發生更多流血事件。本月11日的內部文件寫道：「面對他們時，你必須殲滅他們，因為暴徒（軍方對示威者的稱呼）已從和平示威演變為武裝衝突。」文件還要求各級官員嚴格遵守指引。

（華爾街日報/The Irrawaddy）