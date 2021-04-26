東盟斡旋 緬平行政府堅持四大訴求 釋放政治犯成焦點 峰會主席聲明淡化捱轟

平行政府發言人：對話如欠進展 將求助歐美日印

正匿藏的薩薩接受《日經亞洲》訪問時對於跟軍方對話的先決條件表示：「沒有妥協餘地，我們已提出4項條件。」由原執政全國民主聯盟國會議員、少數民族代表等組成的NUG早前提出4項條件，包括讓去年11月大選勝出的民選領袖和議員如國務資政昂山素姬復職、停止暴力對待平民、從街上撤走士兵以及釋放政治犯。薩薩又稱：「發聲明很容易，但沒行動的話是沒有意義。」

東盟峰會主席聲明指與會領袖同意「5點共識」，包括即時停止暴力、各方召開建設性對話和東盟委派特使促進對話過程等，但未直接要求釋放政治犯，亦沒提及NUG所要求的恢復民主和讓當選政客恢復權力。路透社昨日引述知情消息指，最初在各成員國流傳的主席聲明草擬文件，原有在「5點共識」提到要求釋放政治犯，但最終意外地被淡化，變成只在聲明補一句「聽到呼籲」要求釋放所有政治犯，語氣變得不堅定。

薩薩強調，軍方一日未達到他們開出的條件，東盟的提案不會令NUG及其立法機構「緬甸聯邦議會代表委員會」（CRPH）走上談判桌；若有關對話條件沒進展，平行政府將跟其所指的「盟友」國家合作：「我們會跟英國、美國、歐盟，以及亞洲國家如日本、印度和韓國合作——他們是民主國家，他們要幫助我們。」薩薩促請東盟成員國及其他國家採取行動打擊軍政府商業利益，如新加坡應凍結軍政府銀行帳戶；在緬甸投資的東盟國家企業亦應扣起向軍政府支付的款項。

緬網民：聲明如摑被軍方壓迫者一巴

緬甸昨只見零星示威，但網上有民眾批評東盟峰會「成果」。有網民在社交網站批評東盟主席聲明是「對那些被軍方虐待、殺害和恐嚇的人之一記耳光」，另有網民詰問「誰會為逾700條性命付代價？」也有網民在緬甸媒體的報道留言，稱該聲明沒反映民眾的意願：「釋放囚犯和被拘留者、對死者負責、尊重選舉結果和恢復民主文人政府。」

人權觀察批欠行動時間表 籲進一步制裁

人權觀察組織亞洲區副主任羅伯遜也指，東盟不能掩飾他們未能令軍政府同意釋放逾3300名被扣留政治犯的事實，提醒東盟要確保協議獲遵守，又呼籲進一步制裁軍政府領袖，他說：「缺乏行動時間表，及東盟在執行決定和計劃上眾所周知的弱點，是不應忽視的真正問題。」

聯合國緬甸人權狀况特別報告員安德魯斯則在Twitter指，仍要觀望東盟峰會的實際成效，那會是「在緬甸國內找到（成效），而非（在）文件」。

（日經亞洲/衛報/路透社）