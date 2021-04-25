英揆前顧問爆料 指約翰遜阻調查護未婚妻

泄密風波緣於英國多份報章上周報道，約翰遜去年3月與英國億萬富豪、著名家電品牌Dyson創辦人戴森（James Dyson）的私人短信紀錄，內容涉新冠疫情初期，約翰遜同意若Dyson為英國製造呼吸機，可協助解決該公司新加坡員工遷到英國工作的稅務安排。報道稱，甘明斯（Dominic Cummings）是泄露有關短訊的人。

被指欲用捐款翻新官邸 首相府：透明申報

甘明斯前日否認泄密，指摘政府內部曾調查泄密事件，但被約翰遜阻撓，因調查結果可能發現罪魁禍首是約翰遜未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）的朋友。甘明斯又披露，他曾拒絕按約翰遜要求，安排將保守黨所得的20萬鎊（約215萬港元）捐款用於翻新首相官邸，並向他表明這是「不道德、愚蠢且可能違法」的行為。《金融時報》報道，翻新工程由西蒙茲負責。

英國《每日電訊報》形容，甘明斯的指控是向約翰遜「開戰」。首相府發言人回應稱，所有應申報的捐款都透明申報並公布，又稱「首相從未干預政府的泄密調查」。

英國將於5月6日舉行地方選舉，法新社報道，部分保守黨人擔心甘明斯爆料會帶來負面影響。甘明斯是2016年推動英國公投脫歐的軍師，約翰遜2019年7月任首相後，延攬甘明斯為首席顧問。他去年11月因首相府內訌離任。

（金融時報/法新社/BBC）