美復倡打强生疫苗 須貼血栓警告標籤

兩個監管機構的決定是遵從CDC專家小組的建議，小組早前以10對4票通過恢復建議18歲或以上人士接種強生疫苗。有投反對票的專家認為，當局在提醒女性有關血栓風險上仍做得不足。在血栓個案中，約12宗涉及30至39歲女性。CDC官員稱，他們發現在50歲以下女性中，每接種100萬劑疫苗約出現7宗血栓個案，至於50歲以上女性和所有男性，出現血栓風險約是百萬分之一。

地方官員憂現「疫苗猶豫」

當局強調，疫苗導致嚴重血栓和血小板下降的綜合症風險依然很低，另外亦提醒醫生，常用於治療血栓的肝素或令與相關血栓惡化。強生稱支持加上警告標籤，並認同標籤所用字眼，即大多數血栓個案發生在18至49歲女性。

美國過半成年人已接種至少一劑新冠疫苗，但每日接種率自上周下降。有密蘇里州牛頓縣衛生官員稱，聯邦政府叫停使用強生疫苗前，需求已有下降迹象，叫停後有原本打算接種的人決定暫緩，直至他們確信所有疫苗安全，憂慮當局決定令更多人出現「疫苗猶豫」。

輝瑞行政總裁艾伯樂（Albert Bourla）上周五向法新社稱，該公司正研發新疫苗配方，除毋須稀釋，亦希望可存放在一般雪櫃2至3個月，放在冷凍櫃則可額外保存3個月。他又稱輝瑞正收集多地變種病毒的數據，相信其疫苗所用的mRNA技術可對付新病毒株。

（BBC/路透社/紐約時報/法新社）

（抗疫新階段）