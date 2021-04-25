澳漢疑檢疫酒店染疫 珀斯封城 現社區傳播 紐局部停旅遊氣泡

專家質疑檢疫系統現漏洞

該男子離開酒店時對檢測呈陰性，隨後5天到過珀斯多處地點，至上周三乘搭飛機到墨爾本，兩天後確診。他在珀斯時到過一名朋友家中，對方上周五證實染疫，成西澳近一年來首宗社區感染病例。當地衛生部門昨日公布，再有一名與維省男子到過同一食肆的男子確診。維省男子在酒店檢疫時，與一名從英國返澳的孕婦及其女兒住在同一層，後者在檢疫期間確診，其感染源證實是住在對面房間、一對從印度返澳的夫婦，令人關注病毒是否在酒店走廊傳播。

西澳政府年初委託專家檢視當地的酒店檢疫系統，考慮全數10間檢疫酒店的空氣流動和通風等因素，直至上周公布結果，發現今次涉事的酒店是最不安全的一間。澳洲醫學會主席霍爾希德（Omar Khorshid）稱，報告確認這些酒店通風系統不佳，不適宜用於檢疫，又指其組織接獲通知，稱酒店人員接觸確診患者時，並非每次都有用適當個人防護設備，酒店亦沒將確診患者與其他人分隔到不同區域，甚至不少工作人員仍未接種疫苗，質疑省政府未實行許多可減低風險的簡單措施。他又提到，更大問題在於應否用酒店檢疫，酒店不是以檢疫為目的設計，長遠而言並非恰當對策。

墨爾本伯內特研究所流行病學家圖爾（Michael Toole）認為，澳洲各地仍很大程度忽視酒店空氣傳播的風險，建議對檢疫設施制定國家標準，並建造專用檢疫場所，如隔開小屋和空調系統。惟有聲音憂慮當需求下降，這類設施恐淪為大白象工程。西澳省長麥高恩（Mark McGowan）承認酒店檢疫系統不完美，但運作大致良好，已應付了約4.5萬名歸國人士。他同意市中心的酒店不適合用於檢疫，要求聯邦政府成立特定檢疫中心，稱檢疫是憲法下聯邦政府的責任。

（衛報/路透社/澳洲廣播公司）

（抗疫新階段）