美定調一戰亞美尼亞遭「種族滅絕」

拜登確認1915年至1917年間奧斯曼帝國造成約150萬名亞美尼亞人被殺的慘案為「種族滅絕」，成為首位這樣做的美國總統。拜登在聲明中稱，「美國人民緬懷在106年前今日起發生的種族滅絕中喪生的所有亞美尼亞人」，但強調此舉非為了「將責任歸咎（於人）」，而是要確保當時發生的事永遠不會再發生。彭博社和路透社上周五（23日）分別引述消息稱，拜登已預早致電土耳其總統埃爾多安預告消息。

土耳其外長恰武什奧盧在美國發表聲明後隨即回應，稱土耳其「完全反對」美國的定性，斥拜登的聲明完全基於民粹主義，稱「在我們的歷史上，我們沒有東西要從別人身上學習」。

勢損與土耳其關係

奧斯曼帝國被視為現時土耳其的前身。土耳其官方立場是認知到一戰期間奧斯曼帝國有大批亞美尼亞人喪生，但堅決否認這些殺人行動是有系統地策劃和構成種族滅絕。1915年4月24日的「紅色星期日」，奧斯曼帝國將君士坦丁堡（現土耳其伊斯坦布爾）200多名亞美尼亞人精英驅逐出境，被後世的亞美尼亞人視為種族滅絕的開端，並以此為紀念日。

有土耳其官員聲言，拜登此舉會令土耳其和亞美尼亞之間的和解努力「出軌」，但不少亞美尼亞人對此反感，直言根本不存在和解。

（綜合報道）