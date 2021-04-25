印尼證潛艇沉沒 撈獲內部物件

KRI Nanggala-402上周三在演習期間準備試射魚雷時失蹤，軍方估計潛艇在下潛時停電，導致失控。海軍參謀長尤多（Yudo Margono）昨表示，搜索人員這幾天發現失蹤潛艇內部的多件物件，包括魚雷矯直器（torpedo straightener）零件、一瓶用來潤滑潛望鏡的潤滑劑和穆斯林的祈禱墊等。尤多稱，「若沒有外部壓力或魚雷發射器沒受損，這些物件不會身處潛艇外」，並正式宣布將事件定性由潛艇失蹤改為潛艇沉沒。尤多還表示，掃描器偵察到潛艇在海底850米深位置，遠遠超出該潛艇設計可承受的500米深度極限。專家稱，潛艇沉至超過其最大下潛深度時，艇身恐被龐大水壓壓爆。

潛艇內53人包括潛艇艦隊司令

海軍日前已發現出事海域有油污，估計潛艇油缸可能已損毁，即使艇身內部沒受損，潛艇失去動力後氧氣也只能維持至昨日凌晨，意味船員生還機會渺茫。尤多稱，會繼續搜索潛艇和船員，但警告深海救援工作非常危險和困難。澳洲潛艇研究所幹事歐文（Frank Owen）指出，大部分救援系統只能在最多約600米深海操作，潛艇沉在如此深的海底，難以救援。

被問到是否可能還有生還者，尤多說因為仍未找到他們，因此不作猜測，「但已發現這些物品，你們可自己作出結論」。據悉潛艇上包括印尼潛艇艦隊司令哈里（Harry Setiawan），他是當時艇上4個非常規人員之一。

澳洲、印度、馬來西亞、新加坡和美國等國家已經派出船舶和飛機協助搜救。

（法新社/路透社）