東盟峰會成果「勝預期」 馮嘉誠：斡旋角色尚有價值

「非百分百承認敏昂萊政府」

敏昂萊出席峰會是焦點之一，由原執政全國民主聯盟議員、少數民族代表等共組的緬甸平行政府「全國團結政府」要求加入不果。被問到敏昂萊的出席是否等同於東盟承認政變政權，香港國際問題研究所東盟研究主任馮嘉誠表示，此次峰會或沿用上月東盟外長特別會議的形式，東盟不會百分百表明它承認敏昂萊政府，但個別成員國可能會表明自己的立場。

被指與緬甸軍方關係密切的泰國首相巴育未有出席今次會議，改派外長參與。馮嘉誠認為，巴育避席顯然是泰國不希望向敏昂萊公開施壓，而部分領導人缺席會議，難就緬甸問題達成實質共識。馮嘉誠說，自1967年東盟成立以來，罕有一次介入成員國事務，是越南出兵推翻赤柬後，東盟在1980年代結束這場戰爭的和平談判中發揮關鍵作用，但當年事件有別緬甸當前形勢，因緬甸問題涉及內政，東盟角色較為尷尬。

共識無約束力 敏昂萊成變數

馮嘉誠認為，此次峰會的作用是東盟採取外交手腕嘗試接觸緬甸軍政府，迫使軍方就事件回應，對東盟可說是一種成功，畢竟其他大國暫時未有渠道接觸到緬甸軍政府，意味歐盟、聯合國等都承認東盟的斡旋角色存在價值。 不過，峰會提出的共識沒有任何約束力，敏昂萊會否遵守東盟共識行事是一大變數。東盟這次會議未能邀請平行政府代表參與，雖是務實舉止，但緬甸公民社會、抗爭者、平行政府相信不會輕易「收貨」。東盟未來必須繼續向緬甸多方面接觸，才能夠突顯其影響力。

明報記者