東盟達5共識 促緬軍停暴力展和談 敏昂萊未有公開回應 軍方續鎮壓示威

這場由印尼發起的東盟特別峰會除了正當性受質疑的敏昂萊，其餘9個成員國大多由政府首腦出席，只有泰國、菲律賓和老撾派外長作代表。敏昂萊昨日上午抵埗，遇數十名人權運動人士在雅加達峰會會場外抗議，緬甸國內仰光和曼德勒等地續有反政變示威，軍方則繼續鎮壓，據報至少1死。

主席聲明只稱「聽到釋放政治犯呼籲」

會議期間傳出與會領袖達成5點共識，包括提出釋放政治犯，但在最終公布的東盟主席聲明，只在第8項提及同意將「5點共識」列為聲明附件後，提到一句「我們亦聽到有呼籲要求釋放包括外國人的所有政治犯」。最終主席聲明附件的「5點共識」如下：

一、須即時停止在緬甸發生的暴力，各方皆須保持最大克制

二、相關各方須展開具建設性的對話，以人民利益為前提尋求和平解決方案

三、在東盟秘書長協助下，東盟主席特使促進斡旋對話進程

四、東盟須透過「東盟災害管理人道主義援助事務協調中心」（AHA Center）提供人道援助

五、特使及代表團須到訪緬甸，以會見相關各方

東道主印尼總統佐科表示，對緬甸軍方要求作出的首項承諾是停止使用暴力，各方必須同時克制，以緩和緊張局勢，「暴力必須停止，民主、穩定及和平必須獲恢復」。他又呼籲釋放政治犯和容許特使進入緬甸以「推動對話」。新加坡總理李顯龍則稱，敏昂萊不反對東盟派代表團到訪，「他（敏昂萊）說他聽到我們的聲音，將採納他認為有幫助的觀點，即不反對東盟擔當具建設性角色、東盟代表團到訪或人道援助，他們將以具建設性的方式，與東盟合作邁步向前」。

大馬首相：不干預內政非袖手理由

馬來西亞首相慕尤丁則指緬方已接受停止向平民施以暴力的提案，「我們成功了，今天會議成果超乎預期」。他指這是大馬拋出的3個提案之一，另外兩個是迅速及無條件地釋放政治犯、以及容許東盟輪任主席和秘書長進入緬甸接觸全部相關各方，但未提到緬方有否接受後兩者。他又強調東盟的不干預別國內政原則，不能作為袖手旁觀的理由，強調事態發展不會在不影響到其他成員國的情况下自行解決。

這是敏昂萊2月1日發動政變後首度外訪。過去緬甸軍政府通常由較低官階官員或民間代表出席東盟峰會，由軍方領袖赴會殊為罕見。敏昂萊此行，分析認為反映軍政府亟欲取得國際承認其「緬甸合法政府」地位。

緬甸反政變陣營及部分觀察家不滿東盟邀請敏昂萊的做法，憂此舉變相承認後者合法地位。但會前多個外交官和政府官員消息透露，很多東盟成員國領袖希望敏昂萊與會，使之承諾約束緬甸軍隊——自政變以來的公民抗命運動已有至少745人被殺，25萬人流離失所。

平行政府：盼東盟堅定後續行動

由原執政全國民主聯盟國會議員、少數民族代表等組成的緬甸平行政府「全國團結政府」（NUG），昨日回應時重申自己才是緬甸合法政府，理應獲邀與會，但歡迎「令人鼓舞」的消息，即東盟峰會達成共識，期望東盟按其決定採取堅定的後續行動，恢復緬甸民主制度和人民自由。

（綜合報道）