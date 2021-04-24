失蹤印尼潛艇氧氣今耗盡

美軍將派機協助搜索

失聯潛艇KRI Nanggala-402在峇里島北面海域失去聯絡。救援人員在附近海面發現油污，顯示艦身很可能受損。英國廣播公司（BBC）報道，目前投入搜救的包括6艘艦艇、1架直升機與約400名救援人員。印尼當局相信失蹤潛艇沉沒於水深600到700公尺處，但澳洲潛艇研究所（Submarine Institute of Australia）幹事歐文（Frank Owen）表示，大部分救援系統無法在水深600公尺處操作，而該德國製潛艇亦無法應付700公尺水深的壓力。

當局表示，軍方周四（22日）晚在水深50至100公尺偵測到一件具有高磁性的物體正在「漂浮」，配備特別檢測儀器的船舶正了解是否就是失聯潛艇。美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，美國應印尼政府之請，將派出飛機協助搜索。鄰國新加坡和馬來西亞已派出船舶協助搜索，預計周末會到達現場。

（法新社/路透社/中央社）