俄撤演習部隊 未提烏東大軍 部分軍備留守 學者：局勢隨時升溫

俄國周四宣布完成南部和西部的軍演，防長紹伊古稱充分達到「巡視」的目標，部隊已展現有能力為國家提供可靠防禦，昨日起會陸續返回基地。國防部昨稱，黑海艦隊超過20艘船已返回基地。紹伊古又指，莫斯科會繼續監察北約舉動，又提到會將部分武器留在距烏克蘭約6個小時車程的南部城市沃羅涅日附近，供今夏與白俄羅斯聯合軍演使用。

俄方稱今次演習涉及逾1萬名士兵和1200件軍備，但沒公開在鄰近烏東邊境演習的軍隊數量。西方官員早前估計，俄國在鄰近烏東邊境集結多達10萬兵力。

烏外長稱緩緊張局勢 但未能結束衝突

烏克蘭外長庫列巴昨日稱，若俄方真的撤走部署在該國邊境附近的大批軍隊，已有助緩解緊張局勢，但強調此舉未能結束目前局勢升級或兩國持續的衝突。美國強調「想看到的是行動」，歐盟稱會密切監察俄軍撤走情况，北約官員則稱會保持警惕。

美國海軍分析中心資深研究員科夫曼（Michael Kofman）形容這是正面發展，如果俄方真的重新部署（撤走），今次可視為高壓武力展示，但似乎部分軍隊會繼續留守，未來兩周將見真章。他猜測俄方想說給基輔聽，「最終很大程度只能依靠自己」，以說服烏克蘭總統澤連斯基改變政策方針。

專家：俄稍微讓步 圖促成雙邊峰會

華府對莫斯科實施新制裁之際，卡內基莫斯科中心資深研究員鮑諾夫（Alexander Baunov）指，俄國集結部隊向西方表明「不友好的態度和局勢升級帶有代價，即爆發真正衝突的風險，這是沒人希望的」。俄羅斯總統普京周三（21日）在國情咨文警告西方勿越俄國紅線，翌日撤回部分軍力，鮑諾夫認為克宮明白局勢升級已達適當水平，需稍微後退以促成美國總統拜登提議的雙邊峰會。

普京：歡迎澤連斯基訪俄

澤連斯基早前邀請普京到烏東舉行會談，普京僅回應稱隨時歡迎對方到訪莫斯科，修補兩國關係，但他若想解決烏東戰事，就應跟當地分離主義領袖會面。

（金融時報/華爾街日報/德國之聲/路透社）