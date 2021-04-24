俄撤演習部隊 未提烏東大軍 部分軍備留守 學者：局勢隨時升溫

【明報專訊】俄羅斯國防部昨日宣布在克里米亞參與軍演的部隊和軍艦開始返回基地，令持續數周的俄烏緊張局勢落出現降溫迹象。當局稱軍演涉及過萬名士兵，但沒公開在鄰近烏東邊境演習的軍隊數量，僅提到部分軍備會留守以待另一輪軍演。分析認為俄國藉集結部隊已達震懾目的，並傳達莫斯科仍掌控烏東頓巴斯地區的信號，但鑑於俄國將武器留下且未知其撤軍程度，俄國未來仍可能隨時加強施壓烏克蘭。
俄國周四宣布完成南部和西部的軍演，防長紹伊古稱充分達到「巡視」的目標，部隊已展現有能力為國家提供可靠防禦，昨日起會陸續返回基地。國防部昨稱，黑海艦隊超過20艘船已返回基地。紹伊古又指，莫斯科會繼續監察北約舉動，又提到會將部分武器留在距烏克蘭約6個小時車程的南部城市沃羅涅日附近，供今夏與白俄羅斯聯合軍演使用。
俄方稱今次演習涉及逾1萬名士兵和1200件軍備，但沒公開在鄰近烏東邊境演習的軍隊數量。西方官員早前估計，俄國在鄰近烏東邊境集結多達10萬兵力。
烏外長稱緩緊張局勢 但未能結束衝突
烏克蘭外長庫列巴昨日稱，若俄方真的撤走部署在該國邊境附近的大批軍隊，已有助緩解緊張局勢，但強調此舉未能結束目前局勢升級或兩國持續的衝突。美國強調「想看到的是行動」，歐盟稱會密切監察俄軍撤走情况，北約官員則稱會保持警惕。
美國海軍分析中心資深研究員科夫曼（Michael Kofman）形容這是正面發展，如果俄方真的重新部署（撤走），今次可視為高壓武力展示，但似乎部分軍隊會繼續留守，未來兩周將見真章。他猜測俄方想說給基輔聽，「最終很大程度只能依靠自己」，以說服烏克蘭總統澤連斯基改變政策方針。
專家：俄稍微讓步 圖促成雙邊峰會
華府對莫斯科實施新制裁之際，卡內基莫斯科中心資深研究員鮑諾夫（Alexander Baunov）指，俄國集結部隊向西方表明「不友好的態度和局勢升級帶有代價，即爆發真正衝突的風險，這是沒人希望的」。俄羅斯總統普京周三（21日）在國情咨文警告西方勿越俄國紅線，翌日撤回部分軍力，鮑諾夫認為克宮明白局勢升級已達適當水平，需稍微後退以促成美國總統拜登提議的雙邊峰會。
普京：歡迎澤連斯基訪俄
澤連斯基早前邀請普京到烏東舉行會談，普京僅回應稱隨時歡迎對方到訪莫斯科，修補兩國關係，但他若想解決烏東戰事，就應跟當地分離主義領袖會面。
（金融時報/華爾街日報/德國之聲/路透社）