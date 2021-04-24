美參院通過反亞裔仇恨罪行法案

【明報專訊】針對亞裔遭受仇恨襲擊，美國參議院跨黨派議員周四（22日）以94票贊成，壓倒性通過國會首項促使執法人員加緊應對仇恨罪案的法案。法案生效後，各州可設立檢舉仇恨罪案熱線、撥款培訓執法人員識別仇恨罪案，以及促進公民教育去除對亞裔的偏見歧視等。
各州可設檢舉熱線 教育消亞裔歧視
亞裔人士近年遭受襲擊、歧視個案暴增，去年全國錄得個案逾3800宗。在新法下，司法部將任命官員加快審查可能屬於針對亞裔的仇恨罪案，另設立自願提供的仇恨罪案資料庫，發出指引協助執法部門讓民眾更便於舉報仇恨罪案，以及協助地方機構推廣預防、舉報仇恨罪案的教育運動。
法案發起人、首名當選參議員的美籍亞裔女性廣野慶子（Mazie Hirono）表示，今次通過的法案對於「在這個國家經常感覺儼如隱形、常被視作外人之類的美籍亞裔」殊為重要。促進眾院通過法案的眾議員孟昭文（Grace Meng）表示，舉報個案愈多，就有愈多數據讓大家了解亞裔受襲的準確情况，並將更有效解決問題。
唯一反對議員轟範圍太廣隨意賦權
唯一投反對票的參議員霍利（Josh Hawley）卻指法案範圍太廣，「隨便賦予聯邦政府無限權力去定義仇恨事件是危險的」。
按法律程序，參院通過「反亞裔仇憎罪行」法案後將遞交眾議院處理，待通過後由總統拜登簽署生效。眾議院議長佩洛西周四承諾會安排下月表決。