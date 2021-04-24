美參院通過反亞裔仇恨罪行法案

各州可設檢舉熱線 教育消亞裔歧視

亞裔人士近年遭受襲擊、歧視個案暴增，去年全國錄得個案逾3800宗。在新法下，司法部將任命官員加快審查可能屬於針對亞裔的仇恨罪案，另設立自願提供的仇恨罪案資料庫，發出指引協助執法部門讓民眾更便於舉報仇恨罪案，以及協助地方機構推廣預防、舉報仇恨罪案的教育運動。

法案發起人、首名當選參議員的美籍亞裔女性廣野慶子（Mazie Hirono）表示，今次通過的法案對於「在這個國家經常感覺儼如隱形、常被視作外人之類的美籍亞裔」殊為重要。促進眾院通過法案的眾議員孟昭文（Grace Meng）表示，舉報個案愈多，就有愈多數據讓大家了解亞裔受襲的準確情况，並將更有效解決問題。

唯一反對議員轟範圍太廣隨意賦權

唯一投反對票的參議員霍利（Josh Hawley）卻指法案範圍太廣，「隨便賦予聯邦政府無限權力去定義仇恨事件是危險的」。

按法律程序，參院通過「反亞裔仇憎罪行」法案後將遞交眾議院處理，待通過後由總統拜登簽署生效。眾議院議長佩洛西周四承諾會安排下月表決。

（洛杉磯時報）