星內閣重組換7部長 黃循財任財長上位

黃循財原本兼任財政部第二部長，他因跟原衛生部長顏金勇（62歲）一起聯合領導跨部門抗疫工作，表現矚目，他此後會保留該抗疫崗位，但拍檔換成新任衛生部長王乙康。顏金勇將改任陳振聲騰出的貿工部長一職，王乙康原來的交通部長位置會由原通訊及新聞部長易華仁（58歲）出任，後者職位則交給原人力部長楊莉明（52歲），原人力部第二部長陳詩龍（56歲）將「坐正」。

新內閣會在5月15日正式生效，本月8日提出辭任財長的王瑞杰，仍會留任副總理兼經濟政策統籌部長。

王留任副總理兼經濟政策統籌部長

李顯龍昨稱，去年大選後已想調整貿工部、衛生部和人力部的部長人選，但因疫情嚴峻，上述部長又扮演關鍵角色，故暫緩調整，以讓他們繼續全力執行防疫任務。他表示，財政部是政府重點部門，很多政策和措施都要財政部協調，故王瑞杰卸下財長一職後，委任新人時肯定會牽涉到不少其他部門的人選。

（聯合早報/海峽時報）