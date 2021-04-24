星內閣重組換7部長 黃循財任財長上位

【明報專訊】新加坡原總理內定繼任人選王瑞杰本月初突然宣布放棄更上一層樓後，總理李顯龍昨日公布涉及7個部長職位的內閣大重組，其中48歲的教育部長黃循財（圖）接替王瑞杰擔任財長，暫時未清楚這是否代表「第四代領袖」（4G Leaders）會改以他為首。另外兩名接替領軍人選的陳振聲（51歲）和王乙康（51歲）分別調任教育部長和衛生部長，早前走勢看漲的黑馬李智陞（44歲）則出任國家發展部長，主管社會服務整合事務。
黃循財原本兼任財政部第二部長，他因跟原衛生部長顏金勇（62歲）一起聯合領導跨部門抗疫工作，表現矚目，他此後會保留該抗疫崗位，但拍檔換成新任衛生部長王乙康。顏金勇將改任陳振聲騰出的貿工部長一職，王乙康原來的交通部長位置會由原通訊及新聞部長易華仁（58歲）出任，後者職位則交給原人力部長楊莉明（52歲），原人力部第二部長陳詩龍（56歲）將「坐正」。
新內閣會在5月15日正式生效，本月8日提出辭任財長的王瑞杰，仍會留任副總理兼經濟政策統籌部長。
王留任副總理兼經濟政策統籌部長
李顯龍昨稱，去年大選後已想調整貿工部、衛生部和人力部的部長人選，但因疫情嚴峻，上述部長又扮演關鍵角色，故暫緩調整，以讓他們繼續全力執行防疫任務。他表示，財政部是政府重點部門，很多政策和措施都要財政部協調，故王瑞杰卸下財長一職後，委任新人時肯定會牽涉到不少其他部門的人選。
（聯合早報/海峽時報）
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