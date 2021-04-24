單日確診死亡人數再破頂 醫療系統崩潰 印度醫院缺氧停收新症 患者猝死街頭

民眾社交媒體撲牀位氧氣藥物

印度周五單日新增病例由前一天的近31.5萬宗增至超過33萬，單日死亡人數2263人，兩項都打破該國紀錄。其中德里新增逾2.6萬宗，有306人死亡，相當於每5分鐘就有1人病逝，為疫情發展以來最快。有人懷疑死亡人數還被低估，因許多停屍間遺體未及檢測病毒。與此同時，殯葬設施趕不及處理遺體，如新德里需要集體葬禮和集體火化。社交媒體充斥印度人尋求醫院病牀、氧氣、抗病藥物、疫苗的絕望求助。美國密歇根大學傳染病學家慕克吉（Bhramar Mukherjee）表示，目前看來印度形同沒有社會安全網，「人皆努力地為生存、為保護摯愛而戰」。

有醫院一日25人缺氧亡

該國多個邦的醫院、診所皆病牀匱乏、氧氣告急，醫院外每每見到等待入院的患者，可是不時有人未能及時得治而死亡，即使住院也因氧氣不足而死於臥榻。根據統計，過去12天，印度有12個省市的醫療用氧氣需求成長18%，這12個省市需要治療的新冠病毒病例佔全國83%。周四晚首都便至少6間私營醫院的醫療氧氣一度用盡。在德里地區開設10家私家醫院的醫療集團Max Healthcare昨日早上告急稱，旗下兩家醫院有700名病人，但等了超過7個小時仍未等到醫療氧氣補充，其位於德里的醫院全線不得不「暫停接收新症，直至氧氣補給穩定為止」。接收了逾500名新冠病人的該市Ganga Ram醫院昨晨也在網上求救稱，他們的氧氣僅夠用多兩個小時，深切治療室與急症室需要人手協助病人呼吸。24小時間該院病房已有25人因氧氣不足身亡，另有60人性命堪憂。

有地方官阻運氧往首都

路透社指出，德里的醫療氧氣來自7個邦，部分產地遠達1000公里。近日因為各地氧氣供不應求，由部分地方政府官員阻止氧氣運到首都，因此導致當地出現氧氣荒。以周三為例，德里原本獲分配378噸氧氣，但結果只收到177噸。各地還萌生搶掠醫療物資憂慮，有氧氣罐車要警察護送防搶。

專家：爆疫因過度自信無第二波

公共衛生及傳染病範疇專家指出，印度病例突然飈升，跟政府過份自信沒有第二波疫情，太早鬆懈開放社會，加上地方選舉、宗教集會、婚禮，以及出現更具傳染性的「雙重變種」病毒，均使情况一發不可收拾。

印度是主要疫苗生產國，但接種人口比例不足1.5％。擬由5月1日起給年滿18歲人士接種，疫苗劑數卻不足。備受抨擊的總理莫迪周五與醫療狀况最危急的地區地方首長，包括德里、馬哈拉施特拉邦、古吉拉特邦，商議控疫對策。

（衛報/路透社/BBC/NPR/印度時報）

（抗疫新階段）