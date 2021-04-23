失蹤印尼潛艇氧氣明耗盡 星馬加入搜救

印尼海軍現集中在油污周圍區域搜索。海軍周三稱，潛艇可能在下潛期間停電，導致失控且無法執行緊急程序，因此沉至600至700米的深海。法國海軍中將博桑（Antoine Beaussant）稱，該艘潛艇的設計不能承受如此深度，若它沉至700米，很有可能已經斷裂。印尼官員稱，該失聯潛艇的下潛能力為250至500米深。

料停電失控 沉700米深恐已斷裂

印尼海軍參謀長尤多（Yudo Margono）昨表示，在電力故障期間，潛艇內的氧氣可供應72小時，因此可持續供應到周六凌晨3時。他又稱，當局在肇事海域50至100米水深處發現一件高磁力物件，可能屬於失聯潛艇。尤多指出，海面出現油污有兩個可能性，一是潛艇沉得太深令油缸漏油，二是潛艇可能釋放柴油以試圖升上水面。

應印尼要求，新加波和大馬分別派出潛艇和船前往協助搜救，美國、德國、法國和澳洲等國也表示會協助。該潛艇最後一次通話是請求准許下潛至較深水域，以便演習時發射魚雷，當時位處的海域地形複雜，有海底山谷。

（路透社/法新社/CNN/中央社）