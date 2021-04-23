妻摑韓店員 比利時大使道歉 打人者華裔身分掀韓民反華情緒

比利時駐韓國大使萊庫耶（Peter Lescouhier）的妻子相雪秋（譯音）本月9日下午，在首爾龍山區一間服裝店試衫持續約一個小時後離開，惟因其身穿的外套跟該店貨品相似，惹來高買誤會。一名女售貨員追出店外，在確認夫人所穿的是不同品牌的服裝後，表示「對不起」便返回店舖。相雪秋不悅，回到該店表示要向服裝店管理人員抗議，拍打該店員的後腦，在收銀櫃台後爭論間，又一巴掌摑居中調停的另一女職員的左臉，使其左眼爆血絲、整張左臉紅腫。

買衫被誤會高買 警展調查

龍山區警察局表示已立案調查。大使夫人享有免責特權，很大可能不會被起訴，但警員仍按程序欲傳召大使夫人調查，只是聯絡不上。韓國外交部周二傳召比利時副大使，促請協助調查和道歉，申明韓方會嚴正處理外交使節的不法行為。按1961年《維也納外交關係公約》，外交官員及其家屬被賦予在派駐國免受刑責的特權。

掌摑事件於上周四經報道公開，大使夫人在店內爭執、試衫等的閉路電視片段開始在社交網流傳。昨日公開的最新片段顯示，大使夫人坐在店內，在所穿的長褲和鞋子外，再套上另一條褲。部分韓國人不滿，質疑該大使夫人恃着外交官屬尊貴身分而欺侮小職員，要求道歉。及後知悉相雪秋是中國人，又有「中國人看不起韓國人」、「中國人心存優越感」之類的反中非議。

事隔近兩周，比利時駐韓國大使館的官方網頁及facebook昨發表聲明，表示大使為事件「深表遺憾」和代妻「道歉」，說「無論什麼情况，她那行徑都是不容許的。」大使館表示，63歲大使夫人在上周警方傳召問話當天中風入院，至今仍留院治療，希望她盡快康復協助警方調查，解決這場不快事件。

萊庫耶是中國通，曾修中國史與東洋哲學，2018年被派駐韓國。其妻生於中國，在中國著名大學畢業，曾在比利時的國際組織工作。她曾受訪稱，她擅長陳氏太極。

（綜合報道）