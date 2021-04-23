巴基斯坦塔利班炸酒店 華大使避一劫

華代表團差數分鐘返抵 4死12傷

事發的塞雷娜酒店（Serena Hotel）位於奎達市（Quetta）政府部門林立的地區，旁邊有伊朗領事館與省議會大樓，是到訪奎達市的官員和外交人員入住首選。中國駐巴基斯坦大使農融率領的4人代表團近日亦下榻該酒店。周三晚，農融出席完巴基斯坦高級軍官的晚宴，只差數分鐘便返抵酒店之際，塞雷娜酒店停車場突然發生爆炸，波及周圍逾十輛車。死傷者都是巴基斯坦人，包括兩名受傷的民政高官。

襲擊發生後數小時，「巴基斯坦塔利班運動」（TTP）向路透社承認施襲。《紐約時報》報道，該組織發表的聲明稱，一名自殺襲擊者企圖攻擊塞雷娜酒店一場「當地人與外國人」的會議。中國代表團無恙，周四按原定行程離開。

TTP成立於2007年，曾襲擊巴基斯坦安全部隊、綁架官員、向當地商人和政府承包商勒索保護費，招來軍方討伐而沉寂了約6年。專家指TTP去年合併各塔利班分支，有捲土重來之勢。

鄰近阿富汗的俾路支省雖蘊藏天然氣和礦物等天然資源，但一直是巴基斯坦最貧窮省份之一，亦成為支持極端主義和分離主義的武裝組織盤據點，他們常發起動亂，爭取更多資源或脫離巴基斯坦。近5至6年，中國開發「一帶一路」中的「中巴經濟走廊」而建設瓜達爾港等基建，向該省引進數以十億美元計資金，但有當地人埋怨沒太大得益，相反質疑中國霸佔資源和戰略位置。當地分離組織「俾路支解放軍」（BLA）2018年以「中國剝奪資源」為由，襲擊中國駐巴基斯坦卡拉奇領事館、2019年襲擊有中國人入住的瓜達爾港一間五星級酒店，及於去年6月襲擊中資有份持有的巴基斯坦證券交易所。

（路透社/紐約時報）