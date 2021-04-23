疫下「氣候融資」未達標 窮國債務阻減排

特朗普叫停奧巴馬承諾撥款

環保人士主張，富國在歷史和現時的排放量均較高，因此應在減排和提供氣候資金方面做得更多。美國總統拜登促國會通過25億美元（約195億港元）的海外氣候融資，包括向援助發展中國家適應氣候變化的「綠色氣候基金」撥款12億美元（約93.6億港元），但僅能彌補停滯的進度。前總統奧巴馬承諾為該基金提供30億美元（約234億港元），但任內支付了三分之一後，繼任人特朗普上台後即暫停撥款。

有拜登政府高級官員稱，融資顯然是解決氣候變化的核心，除了公營部門，私人金融機構亦須參與討論。美國總統氣候問題特使克里和英國首相氣候顧問卡尼（Mark Carney）等牽頭成立「淨零排放銀行聯盟」，參與的43間銀行需設定零碳排放承諾，並在3年內為排放量較高的借貸人設定目標。他們又成立「格拉斯哥淨零排放金融聯盟」，逾160間企業加入，他們需落實2050年達到零碳排放的承諾。

私人注資重視獲利 不利窮國

惟私人企業的資金通常是貸款，或其他可支付利息、將利潤返還貸方或有機會產生罰款的投資形式。發展中國家的債務本來已因疫情加劇，聯合國發展項目負責人施泰納（Achim Steiner）指出，債務問題限制發展中國家的行動，「我們（在聯合國氣候變化大會）向處於極大債務壓力的發展中國家提出許多要求，但其借貸成本遠高於發達國家」。

另一問題在於私人資金傾向流往最容易獲利的範疇，如中等收入國家的可再生能源項目，而非最需要資金的地方，例如建立風暴及洪水的預警系統、改善沿海紅樹林沼澤或儲水系統等有助保護生命和維持生計，但往往難以籌集資金。

（衛報/華盛頓郵報）