拜登大手減排重建領導 習重申多邊主義 40國視像氣候峰會 中美互動受關注

美史上最高目標 2030年前減排52%

拜登在開幕致辭時宣布，在2030年前將美國減排50%至52%，並在2050年前實現淨零排放。拜登說：「美國不會等待，我們決心採取行動。」他呼籲各國立即採取行動，將此次峰會視為第一步，又稱這是決定性的10年，全球都要應對氣候變化，強調國家、企業乃至個人都有責任。

目標2050年淨零排放 料十年耗19.5萬億

奧巴馬政府曾承諾到了2025年，碳排放量會較2005年時減少26%至28%，而拜登提出減排一半，遠高於奧巴馬此前承諾的目標。拜登的新目標意味美國需在各個經濟領域全面改革，包括交通運輸、電力行業和製造業。哥倫比亞大學專家博爾多夫（Jason Bordoff）認為減排50%「是可能的，但非常困難」。美國財長耶倫周三表示，根據估算，按美國重新加入《巴黎協定》實現2050年淨排放為零的目標，光是未來十年的總成本將超過2.5萬億美元（19.5萬億港元），可能需要私人融資的參與。

華諾2060年碳中和 2030年碳排放頂峰

中國國家主席習近平去年曾承諾，中國將在2060年實現碳中和，目標在2030年達到碳排放頂峰。習近平昨在峰會重提2060年碳中和的承諾。根據峰會官方YouTube頻道直播，習近平發言時提出，國際社會要共同構建人與自然生命共同體，必須堅持人與自然和諧共生、綠色發展、系統治理、以人為本、多邊主義，以及共同但有區別的責任原則等「6個堅持」。關於堅持多邊主義，習近平重申，要堅持以國際法為基礎、以公平正義為要旨、以有效行動為導向，維護以聯合國為核心的國際體系，遵循聯合國氣候變化框架公約和《巴黎協定》，努力落實2030年可持續發展議程等。他表示中方期待與包括美國在內的國際社會共同為推進全球環境治理而努力。

習近平提「6堅持」應對氣候變化

新華社事後公布的致辭全文，提到習近平呼籲各國「要攜手合作，不要相互指摘；要持之以恆，不要朝令夕改；要重信守諾，不要言而無信」。

外界關注這場氣候峰會會否成為美中的新角力戰場。《衛報》分指認為，美國通過峰會試圖重新確立其在氣候行動方面的全球領導地位，但北京不認為華盛頓是這場鬥爭的唯一領導者，也不想被美國指導。中國外交部副部長樂玉成上周表示，應對氣候變化「不是其他國家要求我們這樣做，而是我們需要做的事」。

（金融時報/衛報/BBC/路透社/法新社/中央社）