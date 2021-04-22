普京國情咨文警告他國勿越紅線

【明報專訊】俄羅斯總統普京周三（21日）發表國情咨文，稱俄羅斯的外交政策重點是確保國家和平安全和穩定發展，俄國對開展廣泛的國際合作持開放態度，警告所有國家不要在對俄關係中超越紅線。與此同時，俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼所屬組織號召支持者在周三於全國大示威，估計會有100個城市有人響應，他們要求釋放納瓦爾尼，但當局事先表明示威活動違法。
逐10美外交人員報復
俄羅斯近期與西方國家關係緊張，先是上周美國以俄國干預大選、對美國實施網絡攻擊為由，制裁俄國並驅逐10名俄外交人員。俄羅斯周三宣布驅逐10名美國外交人員，要求在下月21日之前離境作為回應。
波蘭和捷克等東歐國家也宣布驅逐俄外交人員。俄羅斯外交部周二（20日）發聲明稱，兩名保加利亞駐俄羅斯使館外交人員被列為不受歡迎人物，下令兩人在72小時內離境。聲明強調，此舉是對保加利亞上月驅逐兩名俄外交人員的回應。
普京周三在國情咨文說，若有國家將俄方克制當成軟弱，俄方將採取行動回應。他強調俄國戰略核力量的現代武器比例將逾八成八，重型洲際導彈「薩爾馬特」將於明年列裝部隊。談到新冠疫情，普京稱俄國計劃秋季前藉疫苗接種實現群體免疫，他高度評價該國研發的三款新冠疫苗，呼籲全民接種。
（法新社/俄羅斯塔斯社/新華社/金融時報）
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