普京國情咨文警告他國勿越紅線

逐10美外交人員報復

俄羅斯近期與西方國家關係緊張，先是上周美國以俄國干預大選、對美國實施網絡攻擊為由，制裁俄國並驅逐10名俄外交人員。俄羅斯周三宣布驅逐10名美國外交人員，要求在下月21日之前離境作為回應。

波蘭和捷克等東歐國家也宣布驅逐俄外交人員。俄羅斯外交部周二（20日）發聲明稱，兩名保加利亞駐俄羅斯使館外交人員被列為不受歡迎人物，下令兩人在72小時內離境。聲明強調，此舉是對保加利亞上月驅逐兩名俄外交人員的回應。

普京周三在國情咨文說，若有國家將俄方克制當成軟弱，俄方將採取行動回應。他強調俄國戰略核力量的現代武器比例將逾八成八，重型洲際導彈「薩爾馬特」將於明年列裝部隊。談到新冠疫情，普京稱俄國計劃秋季前藉疫苗接種實現群體免疫，他高度評價該國研發的三款新冠疫苗，呼籲全民接種。

（法新社/俄羅斯塔斯社/新華社/金融時報）