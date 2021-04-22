載53人印尼潛艇失蹤 海面有浮油 尋求澳洲新加坡助搜索

1978年德國製 原設計載34人

海軍發言人表示，失聯潛艇KRI Nanggala-402當時在峇里島北面水域作魚雷演習，但未有按預期傳送演習結果。國民軍總司令哈迪（Hadi Tjahjanto）表示，潛艇於清晨約4時半失聯，而潛艇可能在水深約700米的地方。有官員稱該潛艇設計最多可承受約250米深的水壓。哈迪稱海軍已派軍艦到相關海域搜索。

路透社根據印尼政府文件報道，指KRI Nanggala-402於1978年在德國製造，排水量1395噸，1981年加入印尼海軍。該潛艇最高航速21.5節（每小時約39公里），原設計最多僅可搭載34人。潛艇在韓國曾經過為期2年的改裝，並在2012年完成改裝。印尼過去曾有共12艘採購自蘇聯的潛艇艦隊，如今潛艇艦隊僅餘5艘，包括兩艘德國製「209型」潛艇，今次失聯的潛艇是其中之一，和3艘較新型的韓國潛艇。

軍備老舊 近年屢生致命事故

印尼正尋求其軍備現代化，但部分仍然服役的設備老舊，近年曾造成致命事故。例如2016年一架空軍運輸機在巴布亞省訓練時撞山，機上全部13人死亡。2015年亦有一架軍方運輸機在北蘇門答臘省的棉蘭（Medan）起飛後數分鐘在當地墜毁，造成逾100人死亡。

（路透社/法新社）