美警隊種族歧視難解 學者：裁決非治本「疫苗」

美警每年射殺千人 大部分持械

擊斃疑犯控謀殺誤殺 140宗7罪成

美國警員每年平均射殺約1000人，大部分被殺者都有持械，很多時警方都表示警員因認為生命受威脅才開槍自衛。至於被起訴的少數個案中，大部分都沒判謀殺罪成。曾任警員、目前在鮑靈格林州立大學任犯罪學家的斯廷森（Philip Stinson）建立了全國其中一個最完善的警暴資料庫。他表示，2005年至今，只有少於2%的警員因為執勤時射殺疑犯被控以謀殺或誤殺罪，涉及140宗，在97宗已有判決案例中，超過一半撤銷控罪或被判無罪，只有7宗被裁定謀殺罪成。他認為執法者如有特權，直言：「執法行動可豁免於執法行動。」

今次判決被形容是里程碑和分水嶺，但專家對有罪裁決能否改變美國警隊歧視有色人種的文化表示質疑。 英國《衛報》指出，2014年密蘇里州弗格森市黑人布朗被白人警員鎖頸致死後，奧巴馬政府曾發表詳細報告，向警方提出59項建議，包括將警隊「戰士」心態轉變為「守護者」心態。但美國全國有1.8萬支地方警隊，每支都有自己的使用武力政策、訓練做法和文化，近年情况顯示，這種非中央集權化的執法部隊系統，短期內難以改變。

有黑人學者亦質疑裁決會否改變警隊對他們的態度。美國韋爾斯利學院（Wellesley College）非洲研究系人文學助理教授杰克遜（Kellie Carter Jackson）在《衛報》撰文稱，審訊期間仍有人將肖萬形容為「壞蘋果」或「異數」，但實際上他是白人至上主義的一面鏡，有罪裁決不是人們免受死傷的「疫苗」，白人至上主義不會因裁決而離去。為去年夏天大示威被捕者籌措保釋金的費城民權人士穆罕默德（Abdul-Aliy Muhammad）更憂慮，判決被錯誤解讀為深層次歧視已經消失，影響真正改革的步伐。

（綜合報道）