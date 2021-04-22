控方 肖萬制服弗洛伊德時曾跪壓對方頸部長達9分半鐘，明尼阿波利斯警察總長阿拉東多（Medaria Arradondo）作供時指肖萬違反警例，稱他不應在弗洛伊德停止反抗後，繼續用如此程度的武力，形容這不是警方的訓練方法，也絕不代表警方的道德標準和價值觀。

辯方 的專家證人布羅德（Barry Brodd）則指出，當時弗洛伊德拒捕構成「即時威脅」，因此肖萬的行為是適當，是「客觀合理的」。不過其後在檢方盤問下，布羅德承認跪頸有可能導致窒息。

弗洛伊德死因是被跪頸？

控方 強調肖萬跪壓導致弗洛伊德窒息，專家證人、肺科醫生托賓（Martin Tobin）指出，即使一個健康的人，若遇到弗洛伊德所遭受的，也會死亡。

法醫貝克（Andrew Baker）向陪審團表示，弗洛伊德的死是他殺，是執法人員的束縛及壓頸而導致他心肺驟停，路透社稱，簡言之弗洛伊德心肺停止是因被肖萬和其他警員緊緊壓在路上缺氧所致。

辯方 則稱弗洛伊德濫藥和本身健康差才是其死因。辯方的法醫病理學家福勒（David Fowler）稱，弗洛伊德應列為死因「不明」，而非他殺，因涉及許多複雜因素，包括他有濫藥習慣，事發時亦可能吸入警車排出的一氧化碳毒。不過在檢方盤問下，福勒認同若及時為弗洛伊德急救，他可能獲救。

◆肖萬被裁定哪幾項罪成？

˙二級非蓄意謀殺罪：最高判囚40年

˙三級謀殺罪：最高判囚25年

˙二級誤殺罪：最高判囚10年

◆肖萬面臨刑期？

陪審團裁定肖萬3罪全成立，法官將在8周內判刑，肖萬面臨最高40年監禁。有法律專家認為肖萬可能會提上訴。

資料來源：BBC/路透社/金融時報