警跪殺黑人罪成 拜登：公義一大步 謀殺罪檢方求刑40年 遺屬：終能「再次呼吸」

司法部查明尼阿波利斯警有否濫武

肖萬被判罪成後，美國司法部昨宣布已對明尼阿波利斯警方的執法手法展開調查，包括警察部門是否有使用過度武力的常態。

現年45歲的肖萬（Derek Chauvin）被控二級非蓄意謀殺、三級謀殺及二級誤殺罪，陪審員周一裁定3項罪名全部成立，其中最重的二級謀殺罪，檢察官要求判囚最高刑期40年。肖萬還押候判，法官將在8周內判刑。弗洛伊德（George Floyd）在案發時曾多次求救大叫「我不能呼吸」，其弟菲利尼斯（Philonise Floyd）在裁決後強忍淚水說：「今天，我們能夠再次呼吸了。」但他強調爭取公義之路尚未結束，其兄的遭遇並非單一事件，「我們必須抗議，因為這似乎是永無止境的循環」。

代表律師克倫普（Ben Crump）稱，「痛苦贏得的公義」最終臨到弗洛伊德的家人，「今天的裁決（影響力）遠遠超出這個城市，對這個國家乃至全球都具有深遠影響……為非裔美國人伸張正義，就是為所有美國人伸張正義」。總統拜登稱裁決是美國向公義邁進一大步，但強調這類針對警暴的裁決非常罕見，「這是一宗在光天化日下發生的謀殺案，它撕破了面紗，讓世界看清（美國的）系統性種族主義，而這是我們國家靈魂的一個污點」。拜登又支持立法「根除違憲的執法」，包括《弗洛伊德公正執法法案》（George Floyd Justice in Policing Act），該法案要求加強對執法人員不當行為問責，已在眾議院通過。

庭外數百人得悉肖萬罪成後歡呼，大叫勝利，在明尼阿波利斯名為「弗洛伊德廣場」的十字路口，即案發地點，大批民眾在裁決後歡呼及啜泣，高呼「黑人的命也是命」；在市中心有司機響號支持裁決，也有民眾派食物慶祝。同時亦有人表示肖萬被定罪只是開始，有民眾高舉黑人男子卡斯蒂爾（Philando Castile）的肖像，他於2016年在明尼阿波尼市郊被警員擊斃，開槍警後來被判無罪。該市居民貝克（Tyrone Bake）則提及20歲黑人賴特被女警波特「誤把手槍當電槍」擊斃，波特上周被控誤殺罪，貝克認為波特應被判監。

民眾聞判慶祝：定罪只是開始

弗洛伊德去年5月25日在明阿波利斯市涉嫌用假鈔買煙，肖萬與3名警員到場處理，弗洛伊德因拒上警車，遭肖萬跪頸9分29秒，其間弗洛伊德逾20次表示「無法呼吸」，肖萬未有理會，弗洛伊德最後死亡。案件兩大審訊重點是肖萬當時行為是否合理及是否導致弗洛伊德死亡。其中最矚目證人之一是該市警察總長阿拉東多（Medaria Arradondo）罕有作證，他直指肖萬在弗洛伊德沒有呼吸後亦繼續跪壓，是違反警例。至於事發時由17歲少女弗雷澤（Darnella Frazier）拍下壓頸過程的影片亦是關鍵，檢方在庭上多次播出，並促請陪審員憑常識判斷，相信自己「親眼所見」。

裁決同日 警擊斃疑持刀黑人少女

而就在肖萬被判刑前不足一小時，俄亥俄州哥倫布市（Columbus）發生一宗警員擊斃一名黑人女生事件。警員隨身攝影機片段顯示，警員周二到場時看到一名女生疑持刀衝向另一人，然後有槍聲傳出，女生倒地。當局披露女生為16歲的布賴恩特（Ma'Khia Bryant）。

（紐約時報/路透社/金融時報）