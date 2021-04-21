美擬加碼控煙 減尼古丁薄荷醇含量

尼古丁降至不致癮水平

政策可能面臨法律挑戰。截至周一，白宮和FDA尚未回應有關報道。

這項針對尼古丁含量上限的政策，將香煙中的化學物質降低到不上癮或成癮程度最低的水平，目的是促使數百萬美國煙民戒煙或轉向使用危害相對較小的替代品，例如尼古丁口香糖、尼古丁喉糖或電子煙。與此同時，薄荷醇香煙禁令旨在減少年輕人吸煙的誘因。要降低香煙中的尼古丁含量，方法包括轉基因煙草植物或在生產過程中從煙葉中剝除尼古丁。

煙商籲基於科學決定

FDA前局長戈特利布（Scott Gottlieb）曾於2017年提出將禁止薄荷醇香煙和減少香煙中的尼古丁含量，納入煙草政策的一部分，但他在2019年離職後，兩項計劃都被擱置。根據FDA說法，尼古丁本身不會導致癌症、心臟病或肺部疾病，但尼古丁會讓人上癮，而香煙中的大量其他有害物質禍害巨大。美國每年有48萬人因吸煙死亡。

消息傳出後，知名香煙品牌萬寶路的生產商奧馳亞集團（Altria Group）周一收市股價下挫超過6%。奧馳亞集團發言人表示，FDA的任何行動都必須基於科學和證據，並必須考慮此類行動在現實中帶來的後果。美國第二大香煙製造集團雷諾茲（Reynolds American）周一亦稱，減少尼古丁含量的科學依據尚無定論，「有更好的方法可改善公眾健康」。

民權組織和非裔美國人團體上周五（16日）致函衛生與公眾服務部長貝西拉（Xavier Becerra），要求政府加快行動禁制薄荷醇香煙。他們在信中指控，美國煙草商長久以來向黑人社區和其他少數群體推銷煙草產品，認為應將之視為社會公義問題。美國政府數據顯示，美國每年銷售的2260億支香煙中，薄荷醇香煙佔三分之一，深受青少年和非裔美國煙民之歡迎，其中八成黑人煙民稱有吸食薄荷醇香煙。

（華爾街日報/華盛頓郵報）