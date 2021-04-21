美擬加碼控煙 減尼古丁薄荷醇含量

【明報專訊】《華爾街日報》周一（19日）引述消息人士報道，拜登政府正考慮要求煙草公司把在美國銷售的香煙中的尼古丁含量降至不會令人上癮的水平，政府同時考慮是否推行薄荷醇（menthol）香煙禁令，以雙管齊下方式加強控煙。美國食品及藥物管理局（FDA）須在下周四（29日）前對民眾提出的禁止薄荷醇香煙請願書作公開回應。美國社會對控煙的反對聲音不少，這些聲音主要來自煙草商、黑人群體，但也有黑人組織促FDA啟動禁止薄荷醇香煙程序。
尼古丁降至不致癮水平
政策可能面臨法律挑戰。截至周一，白宮和FDA尚未回應有關報道。
這項針對尼古丁含量上限的政策，將香煙中的化學物質降低到不上癮或成癮程度最低的水平，目的是促使數百萬美國煙民戒煙或轉向使用危害相對較小的替代品，例如尼古丁口香糖、尼古丁喉糖或電子煙。與此同時，薄荷醇香煙禁令旨在減少年輕人吸煙的誘因。要降低香煙中的尼古丁含量，方法包括轉基因煙草植物或在生產過程中從煙葉中剝除尼古丁。
煙商籲基於科學決定
FDA前局長戈特利布（Scott Gottlieb）曾於2017年提出將禁止薄荷醇香煙和減少香煙中的尼古丁含量，納入煙草政策的一部分，但他在2019年離職後，兩項計劃都被擱置。根據FDA說法，尼古丁本身不會導致癌症、心臟病或肺部疾病，但尼古丁會讓人上癮，而香煙中的大量其他有害物質禍害巨大。美國每年有48萬人因吸煙死亡。
消息傳出後，知名香煙品牌萬寶路的生產商奧馳亞集團（Altria Group）周一收市股價下挫超過6%。奧馳亞集團發言人表示，FDA的任何行動都必須基於科學和證據，並必須考慮此類行動在現實中帶來的後果。美國第二大香煙製造集團雷諾茲（Reynolds American）周一亦稱，減少尼古丁含量的科學依據尚無定論，「有更好的方法可改善公眾健康」。
民權組織和非裔美國人團體上周五（16日）致函衛生與公眾服務部長貝西拉（Xavier Becerra），要求政府加快行動禁制薄荷醇香煙。他們在信中指控，美國煙草商長久以來向黑人社區和其他少數群體推銷煙草產品，認為應將之視為社會公義問題。美國政府數據顯示，美國每年銷售的2260億支香煙中，薄荷醇香煙佔三分之一，深受青少年和非裔美國煙民之歡迎，其中八成黑人煙民稱有吸食薄荷醇香煙。