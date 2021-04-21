在位30年 剛再連任 乍得總統前線戰死

軍方發言人昨在電視上宣讀聲明，形容德比（Idriss Deby）在「在戰場上捍衛主權國家之際嚥下最後一口氣」。官員稱，德比在大選後推遲勝利演說，前往北部前線探訪正與叛軍作戰的部隊，並督導軍事行動。

兒子接掌國家 解散政府實施宵禁

乍得軍方周一才宣布，他們在與來自鄰國利比亞的叛軍戰鬥中取得重大勝利，殺死300名武裝分子。這些叛軍盤據在接壤利比亞的北部邊境，現以乍得首都恩賈梅納（N'Djamena）為目標向南推進了數百公里。路透社記者觀察到，恩賈梅納民眾聞訊後漸見恐慌，許多人逃往市郊，令道路交通擠塞。

軍方昨日稍後宣布已解散政府及國會，實施宵禁及關閉邊境，但聲言在18個過渡期後會舉行「自由及民主」的選舉。軍方亦宣布由德比的兒子穆罕默德（Mahamat Idriss Deby）領導軍事過渡委員會，為期18個月。

乍得本月11日舉行被反對派杯葛的大選，選舉委員會周一公布點票結果，執政黨「愛國拯救運動」候選人的德比，以高達79.32%的得票率成功連任。

德比1990年3月領導創建愛國拯救運動，同年12月在鄰國利比亞和蘇丹支持下，推翻原獨裁者哈布雷，翌年初正式出任總統，後多次連任至今。德比曾因處理石油財富及打壓反對派惹來民眾不滿。

何志平官司牽涉人物

香港民政事務局前局長何志平2017在美國被捕，他被指向德比提供200萬美元（約1560萬港元），換取中國能源公司在乍得的商業利益，包括毋須競爭就可在部分地點獨家開採石油。何志平否認指控。

德比是非洲在位時間最長的領袖之一，亦是西方國家在非洲打擊伊斯蘭極端組織的主要盟友，這些組織包括在乍得湖盆地的博科聖地以及在薩赫勒（Sahel）地區跟蓋達及「伊斯蘭國」（ISIS）有聯繫的組織。

（衛報/路透社/法新社/新華社）