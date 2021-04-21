美警跪殺黑人案即將裁決 華盛頓戒備

陪審團退庭商議

涉跪頸導致弗洛伊德（George Floyd）死亡的肖萬（Derek Chauvin）被控二級謀殺罪、三級謀殺罪和二級過失殺人罪，一旦二級謀殺罪成，最重可判囚40年。周一控辯雙方結案陳辭，肖萬的律師納爾遜（Eric Nelson）稱，其當事人所做的是「任何一名理性警員」也會做的，因大塊頭的弗洛伊德當時極力反抗，他要求陪審團不要只着眼於跪頸的9分29秒，而忽略之前16分59秒的情况，以及弗洛伊德患有高血壓，又服用鴉片類毒品芬太尼，認為他的死與毒品及本身疾病有關。納爾遜又指出，肖萬不太可能刻意違反使用武力守則，因他當時知道整個過程會被錄下。

檢控官施萊克爾（Steve Schleicher）則促請陪審團用常識去判斷，相信自己親眼所見，即肖萬對弗洛伊德壓頸超過9分鐘。他說：「這不是執法，這是謀殺」。另一檢控官布萊克韋爾（Jerry Blackwell）提及事發時一名在場圍觀的9歲女孩大叫警員放開弗洛伊德，「當9歲女孩說『放開他』時，確實連小孩都明白。就是這麼簡單。放開他，（這是）常識。」

12名陪審員周一退庭商議，他們為7女5男，6人為白人、4人為黑人、兩人為多種族混血兒，他們將考慮45名證人的證辭作出裁決。謀殺罪名必須陪審團達至一致才可判定有罪。

英國廣播公司報道，一名社運人士表示，無論法庭有何判決，他們都計劃上街。若陪審員裁定肖萬無罪，或僅判較輕的過失殺人罪成，他們將遊行抗議；萬肖所有罪名成立的話，則會遊行「慶祝」。為防判決觸發暴力示威，美國多個城市加強保安，美軍批准250名國民警衛軍到首都華盛頓支援當地警察，芝加哥周二起亦獲加派125名國民警衛軍，有商店櫥窗用木板圍起，以防遭破壞。紐約市和明尼阿波利斯市亦為弗洛伊德案可能引發的示威作準備。

（BBC/華盛頓郵報/路透社）