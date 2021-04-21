德總理人選 綠黨80後女黨魁矚目

【明報專訊】德國9月大選的兩大熱門政黨基民盟和綠黨基本敲定總理候選人，現任總理默克爾所屬的基民盟周一（19日）召開高層會議，通過支持黨魁拉舍特（Armin Laschet）出選，姊妹政黨基社盟原欲出戰的巴伐利亞州長索達（Markus Soder）昨日承認落敗，意味着在大選時以黨團名義出戰的基民盟/基社盟（CDU/CSU）會由拉舍特角逐總理。近年冒起甚速的綠黨則在周一較早前決定由年僅40歲的貝爾博克（Annalena Baerbock）領軍出戰，她有機會成為德國史上最年輕總理。
在周一的黨高層會議上，拉舍特雖看似獲得大多數票，例如獲聯邦議會議長朔伊布勒等部分最具影響力的黨內元老支持，但部分成員如默克爾親信兼經濟部長阿爾特邁爾投給索達，勢嚴重影響拉舍特的威望。薩克森-安哈爾特和薩爾蘭的州長也倒戈，指索達在黨內基層支持度明顯遠勝。
拉舍特是全國最大州北萊茵—威斯特法倫的州長，被視為默克爾的中間派路線繼承人，但因抗疫表現未如理想等因素，民望持續低迷，成為部分擔心丟失議席的基民盟國會議員傾向支持索達的關鍵。
默克爾黨友選情不看好
綠黨周一的高層會議則拍板由雙黨魁之一的貝爾博克為總理候選人。貝爾博克是氣候問題、國際法和外交政策的專家，在她和哈貝克聯袂帶領下，綠黨近年民調漸次取代傳統兩大黨的社民黨（SPD），成為中左派陣營更有力入主柏林的政黨。外界關注綠黨倘若在大選後成為第二大黨，會跟勢成最大黨的基民盟/基社盟合作，還是尋求跟社民黨（代表色為紅色）和自民黨（黃色）合組所謂的「紅綠燈」執政聯盟，倘若是後者，「八十後」的貝爾博克可望成為德國史上最年輕總理。
（金融時報/Politico/德國之聲）
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