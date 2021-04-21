德總理人選 綠黨80後女黨魁矚目

在周一的黨高層會議上，拉舍特雖看似獲得大多數票，例如獲聯邦議會議長朔伊布勒等部分最具影響力的黨內元老支持，但部分成員如默克爾親信兼經濟部長阿爾特邁爾投給索達，勢嚴重影響拉舍特的威望。薩克森-安哈爾特和薩爾蘭的州長也倒戈，指索達在黨內基層支持度明顯遠勝。

拉舍特是全國最大州北萊茵—威斯特法倫的州長，被視為默克爾的中間派路線繼承人，但因抗疫表現未如理想等因素，民望持續低迷，成為部分擔心丟失議席的基民盟國會議員傾向支持索達的關鍵。

默克爾黨友選情不看好

綠黨周一的高層會議則拍板由雙黨魁之一的貝爾博克為總理候選人。貝爾博克是氣候問題、國際法和外交政策的專家，在她和哈貝克聯袂帶領下，綠黨近年民調漸次取代傳統兩大黨的社民黨（SPD），成為中左派陣營更有力入主柏林的政黨。外界關注綠黨倘若在大選後成為第二大黨，會跟勢成最大黨的基民盟/基社盟合作，還是尋求跟社民黨（代表色為紅色）和自民黨（黃色）合組所謂的「紅綠燈」執政聯盟，倘若是後者，「八十後」的貝爾博克可望成為德國史上最年輕總理。

（金融時報/Politico/德國之聲）