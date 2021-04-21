華郵：中國健康碼擬接受美疫苗紀錄

【明報專訊】《華盛頓郵報》昨（20日）報道，中國開始準備接受美國的疫苗接種紀錄用於旅遊申請，駐美大使館網站上周五（16日）發表重要通知，指美國現有的輝瑞（即BioNTech-輝瑞疫苗）、莫德納和強生疫苗的接種紀錄可用於申請健康碼。中方此前稱只會協助接種中國疫苗的人士入境，惹來外界質疑。《華郵》形容，此舉反映在疫情消退之際，中方開始尋求對某些外國重新開放。
《華郵》向中國駐芝加哥領事館電話查詢，使館職員告知接種疫苗並非入境中國的要求，只是接種資訊會成為健康碼的紀錄一部分。根據現行防疫要求，入境旅客須先作「雙檢測」（核酸檢測和IgM抗體檢測），並皆呈陰性。
尋求對某些外國重新開放
中國駐美使館表示，目前仍負責審核乘達拉斯航班赴華乘客的「雙檢測」證明，指擬赴華人員如選擇接種BioNTech、莫德納和強生疫苗，需先完成規定接種次數。但通知提醒，接種上述非滅活疫苗後，或會在針對S蛋白的IgM抗體檢測出現陽性結果，在這情况下，上述乘客申請健康碼時，要額外提交針對N蛋白的IgM抗體檢測報告、《疫苗接種聲明書》和接種憑證，以助判斷情况。
中國目前仍未批准使用任何外國研發的疫苗，但《華爾街日報》上周曾引述消息人士報道，中國當局目前正審視BioNTech的臨牀數據，可望在7月底或之前批准。