華郵：中國健康碼擬接受美疫苗紀錄

《華郵》向中國駐芝加哥領事館電話查詢，使館職員告知接種疫苗並非入境中國的要求，只是接種資訊會成為健康碼的紀錄一部分。根據現行防疫要求，入境旅客須先作「雙檢測」（核酸檢測和IgM抗體檢測），並皆呈陰性。

尋求對某些外國重新開放

中國駐美使館表示，目前仍負責審核乘達拉斯航班赴華乘客的「雙檢測」證明，指擬赴華人員如選擇接種BioNTech、莫德納和強生疫苗，需先完成規定接種次數。但通知提醒，接種上述非滅活疫苗後，或會在針對S蛋白的IgM抗體檢測出現陽性結果，在這情况下，上述乘客申請健康碼時，要額外提交針對N蛋白的IgM抗體檢測報告、《疫苗接種聲明書》和接種憑證，以助判斷情况。

中國目前仍未批准使用任何外國研發的疫苗，但《華爾街日報》上周曾引述消息人士報道，中國當局目前正審視BioNTech的臨牀數據，可望在7月底或之前批准。

（華盛頓郵報）

（抗疫新階段）