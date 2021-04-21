歐藥管局：强生疫苗跟罕有血栓存「可能關連」

EMA評估結果指出，低血小板血栓的個案全部發生在年齡低於60歲的成年人，大多數是女性，在疫苗接種3周內出現；血栓多數見於腦部和腹部，這點跟牛津-阿斯利康疫苗相似。EMA強調，評估覆蓋所有已知的證據，包括美國的8宗個案。

強生藥廠在美國當局建議暫停使用後，已宣布押後在歐洲推出疫苗。強生疫苗已經獲歐盟批准使用，但仍未開始廣泛接種。西班牙政府上周表示準備好開始分發強生疫苗，只待EMA開綠燈；法國上周亦稱，將按照原定計劃，續為55歲以上人士接種強生疫苗。

福奇料美周五恢復接種強生

美國國立過敏與傳染病研究院總監福奇周日受訪認為，涉及強生疫苗的血栓個案非常罕見，當局建議暫停使用是讓專家有更多時間蒐集資訊，並警告醫生注意有關血栓的問題，讓他們做出更明智的治療決定。福奇預計當局周五（23日）會宣布恢復使用強生，但可能會作出限制或提警告。有專家指出，監管機構有可能會對強生疫苗接種設下年齡或性別限制，或提醒醫生如何治療與接種該疫苗有關的問題。

（法新社/華爾街日報）

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