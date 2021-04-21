年輕確診者增 變種病毒疑肇因 抗疫疲勞犯聚遲打疫苗 多方因素夾擊

巴西青年染疫死亡增353%

法新社報道，巴西今年1月至3月，30至39歲的新冠病毒死亡人數暴增了353%。巴西醫院深切治療部在3月接收的病人中，一半年齡低於40歲。以大聖保羅地區為例，3月初超過八成患者都是感染P.1變種病毒株，該市大多數病例都集中在20至54歲的群體。聖保羅州政府數據指出，去年第一波疫情時，超過八成深切治療病牀由長者和慢性病患者佔用，現在六成由30至50歲佔用，且其中大多數之前並沒有長期病患。衛生局長阿帕雷西多（Edson Aparecido）稱，P.1讓病情突然加重，許多年輕人住院不到24小時就需要插喉。

在英國發現的B.1.1.7變種病毒，也被指令更多年輕人中招。截至4月10日，美國發現的變種病毒感染個案中，B.1.1.7佔超過95%。在科羅拉多州長波利斯（Jared Polis）本月稱，50歲以上的確診個案已平穩，相信是疫苗發揮作用，而個案增加最快的是18至50歲人士。他表示，變種病毒可能增加出現嚴重反應，稱雖然大部分受感染的年輕人都不會死亡，但病情卻嚴重至需要入院。底特律密歇根州兒童醫院的首席醫療主任瓦倫蒂尼（Rudolph Valentini）亦說，全州醫院都出現愈來愈多兒童被送入急症室的情况，部分要入住深切治療部和用儀器協助呼吸。在新澤西州，衛生專員佩西奇利（Judith Persichilli）最近發表簡報稱，新入院的新冠病人中，48%是60歲或以下，較以往年輕。

德國總理默克爾上月向國會議員表示，在德國開始散播的B.1.1.7變種病毒對年輕人和兒童較危險，因此當局要在學校加強保護。美國疾病控制及預防中心（CDC）指出，學生恢復面授課堂後，校內體育活動變成爆疫途徑之一。不過，巴西傳染病醫生格拉西（Fernanda Grassi）說，變種病毒確有可能特別容易感染年輕一代，但年輕人是外出工作的主力，特別是在疫情下很多人要為餬口而工作，而他們亦更傾向難以忍受沒有社交活動的生活，巴西部分城市最近放寬防疫政策，酒吧及餐廳重開，都吸引年輕人聚集，這些相信是多了年輕人確診的原因。

專家：變種病毒確可能較易感染年輕人

目前BioNTech-輝瑞疫苗的臨牀測試數據顯示對12至15歲兒童有顯著成效，但CDC仍未批准該疫苗在這年齡層使用。瓦倫蒂尼表示，在兒童獲准接種疫苗前，他們都會面對病毒威脅。

（綜合報道）

（抗疫新階段）