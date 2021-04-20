指五眼聯盟「變質」 新西蘭自定對華路線

外長：聯盟已超分享情報性質

五眼聯盟成員包括新西蘭、美國、英國、澳洲和加拿大。美英澳加國近年頻對涉及中國議題表達反對立場，包括香港的政治發展、新疆人權問題等，但新西蘭不時選擇採單獨行動。例如今年1月香港50多人因涉組織或參與去年民主派「35+初選」被捕後，馬胡塔未和其他4國外長聯合譴責，而是另立聲明批評逮捕做法。

馬胡塔昨在新西蘭-中國關係促進委員會表示，新西蘭不會以五眼聯盟作為傳達廣泛議題意見的「第一聯絡人」，那超越了五眼聯盟現行職能，使新西蘭不舒服。她說，惠靈頓希望自定與中國交涉路線，「寧願尋找多邊機會來表達對許多問題的關注」。

中國是新西蘭最大貿易伙伴，據澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）數據，自2011年起中國對太平洋島國的援助和借貸最少達16億美元（約125億港元）。美澳擔心，北京會利用該些貸款在部分島嶼拓設海軍基地，使其軍事影響力進一步逼近南北美洲。新西蘭向來謹慎，沒有直接批評中國在太平洋地區擴大勢力。馬胡塔昨未有批評中國，但點出太平洋國家的負債構成「重大風險」。

（彭博社/路透社/法新社）