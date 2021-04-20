美火星直升機懸飛30秒成創舉 其他星球首動力控制飛行 「獨創」號升高離地3米

原上周試飛 軟件問題推遲

無人機在今年2月18日隨「毅力」號降落火星的耶澤羅隕石坑（Jezero Crater）。無人機原定本月11日試飛，但在測試旋翼時發現軟件問題而推遲，經修復後改於美國東岸時間周一凌晨3時半（本港時間周一下午3時半）試飛。

在任務中，「獨創」號升空離地約3米、懸空約30秒、旋轉，然後降落。至於「毅力」號則在距離5米的位置拍攝試飛過程。

機翼每分轉2400次 製足夠升力

由於火星大氣遠比地球稀薄，機上旋翼葉片將以每分鐘約2400次的速度高速轉動，以製造足夠升力。

高約48厘米、重約1.8公斤的「獨創」號配備了兩個攝影機，其中一個黑白攝影鏡頭，會指向火星地面，用於導航，另一個面向地平線的高解像度彩色攝影機，則負責拍攝地形影像。

「獨創」號會在未來30個「火星日」（一個火星日相當於1.02597個地球日）期間作連串升上更高及停留更長的試飛，「毅力」號繼續自身探索火星古代生命及採集樣本的任務前，將監察「獨創」號的試飛任務進度。

工程師感瘋狂 讚「探索之美」

NASA噴射推進實驗室（JPL）的系統工程師阿利拜（Farah Alibay）形容感覺很瘋狂：「我們在地球已經飛行逾100年，現在就似『好，我們要到另一個星球飛行』。這很瘋狂，但這正是探索之美。」

（Space.com/法新社/BBC）